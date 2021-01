Diese Dovizioso-Bestmarke ist schwer zu knacken

Bei 326 Grand Prix in Folge stand Andrea Dovizioso in der Startaufstellung

Andrea Dovizioso (34) verabschiedete sich zwar ohne den ersehnten MotoGP-Titel in sein Sabbatical, einige Zahlen und Rekorde aus seinen 19 WM-Jahren sind trotzdem beeindruckend.

Ex-Ducati-Werksfahrer Andrea Dovizioso hält mit 356,7 km/h – gemessen 2019 in Mugello – nicht nur den Topspeed-Rekord der Königsklasse, auch ein Blick in die Statistikbücher der Motorrad-WM offenbart interessante Daten zur Karriere des 34-Jährigen aus Forlì, der 2021 nach aktuellem Stand in der MotoGP-Startaufstellung fehlen wird.

«Dovi» bestritt 327 Grand Prix, das entspricht 34,2 Prozent aller 956 WM-Events, die seit 1949 stattfanden. Das Besondere daran: Seit seinem WM-Debüt als Stammfahrer im Jahr 2002 verpasste der Italiener kein einziges Rennen! Schon beim Catalunya-GP 2019 erreichte er den Meilenstein von 300 Grand Prix ohne Unterbrechung, bis zum Saisonfinale 2020 in Portimão baute er die Serie auf 326 Grand Prix aus. Eine Bestmarke, die schwer zu knacken ist, denn Platz 2 belegt in dieser Liste aktuell der 41-jährige Valentino Rossi mit 230 Rennen in Folge.

Der 125er-Weltmeister von 2004 blickt zudem auf die drittlängste «winning period» aller Zeiten zurück: Genau 16 Jahre und 120 Tage liegen zwischen seinem ersten und bis auf Weiteres letzten GP-Sieg – zwischen dem Südafrika-GP 2004 in der Klasse 125 ccm und seinem Triumph am 16. August 2020 auf dem Red Bull Ring von Spielberg. Vor Dovi sind in dieser Kategorie nur Valentino Rossi (20 Jahre und 311 Tage) und Loris Capirossi (17 Jahre und 49 Tage) gereiht.



11 Jahre und 21 Tage liegen dagegen zwischen dem ersten MotoGP-Sieg von Dovizioso 2009 in Donington und seinem Österreich-Sieg 2020 – das ist die viertlängste Zeitspanne nach Rossi (16 Jahre und 351 Tage), Alex Barros (11 Jahre und 204 Tage) und Dani Pedrosa (11 Jahre und 182 Tage).

Andrea Dovizioso fuhr in seiner WM-Karriere 284 Mal in die Punkteränge, er gewann 24 Grand Prix und stand 103 Mal auf dem Podium – damit liegt er in der ewigen Bestenliste auf Platz 10, direkt hinter Max Biaggi (111 Podestplätze).



Der MotoGP-Vizeweltmeister von 2017, 2018 und 2019 bestritt über alle Klassen hinweg WM-Rennen auf 29 unterschiedlichen Strecken und gewann auf 16 davon. Am erfolgreichsten war er in Donington und Spielberg, jeweils mit drei GP-Siegen.



14 seiner 15 MotoGP-Siege fuhr Dovi für Ducati ein, dazu 40 seiner 62 Podestplätze in der Königsklasse. Damit ist er der zweiterfolgreichste MotoGP-Pilot für den Hersteller aus Borgo Panigale – übertroffen nur von Casey Stoner.

Die MotoGP-Karriere von Andrea Dovizioso

2008: WM-5. auf SCOT-Honda, 174 Punkte

2009: WM-6. auf Repsol-Honda, 160 Punkte, 1 GP-Sieg

2010: WM-5. auf Repsol-Honda, 206 Punkte

2011: WM-3. auf Repsol-Honda, 228 Punkte

2012: WM-4. auf Tech3-Yamaha, 218 Punkte

2013: WM-8. auf Ducati, 140 Punkte

2014: WM-5. auf Ducati, 187 Punkte

2015: WM-7. auf Ducati, 162 Punkte

2016: WM-5. auf Ducati, 171 Punkte, 1 GP-Sieg

2017: WM-2. auf Ducati, 261 Punkte, 6 GP-Siege

2018: WM-2. auf Ducati, 245 Punkte, 4 GP-Siege

2019: WM-2. auf Ducati, 269 Punkte, 2 GP-Siege

2020: WM-4. auf Ducati, 135 Punkte, 1 GP-Sieg