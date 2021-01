Für alle MotoGP-Piloten: Zusätzliche Testtage in Doha

MotoGP-Promoter Dorna veröffentlichte soeben die neuen Pre-Season-Termine 2021 für die Königsklasse, nachdem die Testfahrten in Sepang zuvor abgesagt worden sind.

Nach der Absage der MotoGP-Testfahrten in Sepang diskutierten die Teams und Hersteller am heutigen Donnerstag in einem Online-Meeting mit den Verantwortlichen von Dorna und IRTA über den Kalender für die Saisonvorbereitung.



Nun steht das Ergebnis fest: Wie erwartet wird der Shakedown-Test auf den Losail International Circuit verlegt, allerdings wird er auf einen Tag verkürzt. Am 5. März dürfen nur Testfahrer und Rookies (Jorge Martin, Luca Marini und Enea Bastianini) auf die Strecke.



Der Katar-Test vom 10. bis 12. März, der schon im ursprünglichen Testkalender stand, wird so beibehalten. Dazu wurden die Bedenken der Teams mit Neuzugängen erhört, denn es wird zwei zusätzliche offizielle Testtage für alle MotoGP-Fahrer geben – am 6. und 7. März.



Zu einer möglichen Verschiebung des WM-Auftakts (aktuell für den 28. März geplant) wurden noch keine Angaben gemacht.

Die geplanten Wintertests für die MotoGP-Klasse (Stand 14.01.2021)

Shakedown-Test in Katar: 5. März (nur für Testfahrer und Rookies)

Offizieller Test in Katar: 6. und 7. März

Offizieller Test in Katar: 10. bis 12. März

Wintertests der Moto2- und Moto3-Klasse

Jerez-Test: 16. bis 18. März



Private Tests Moto2

Jerez: 24./25. Februar

Portimão: 2./3. März