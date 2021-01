Aleix Espargaró (Aprilia): Training mit Radprofis

Aprilia-MotoGP-Ass Aleix Espargaró (31) trainiert derzeit wieder in illustrer Runde mit den Profis des baskischen Radrennstalls «Euskaltel».

Die MotoGP-Asse müssen sich 2021 noch gedulden, bis sie wieder auf ihren Bikes Platz nehmen dürfen. Die Tests in Sepang wurden abgesagt. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es erst am 6. März auf dem Losail Circuit in Doha den ersten Testtag für alle MotoGP-Piloten.



Während Testfahrer wie Stefan Bradl in Jerez üben, heißt es für die Stammfahrer noch warten. Viele MotoGP-Asse trainieren daher vermehrt als sonst auf den Motocross-Bikes. Darunter sind Stars wie Maverick Viñales, Alex Rins, Valentino Rossi und Pecco Bagnaia. Auch Ducati-Werksfahrer Jack Miller ist bereits in Italien und fährt dort Motocross, genauso wie Fabio Quartararo.

Aprilia-Star Aleix Espargaró bildet hier eine Ausnahme. Der 31-jährige Katalane, der in Andorra lebt, hat zuletzt viel Zeit mit seiner jungen Familie verbracht und permanent – auch bei Eiseskälte – auf dem Rennrad Kilometer abgespult. Auch Trail-Sessions auf teils gefrorenem Untergrund standen an der Tagesordnung.



Jetzt ist der Ältere der Espargaró-Brüder sogar mit dem baskischen Profi-Rennrad-Team «Euskaltel» unterwegs. Gemeinsam mit den dortigen Stars wie Juan Jolobato und Antonio Sotoguirao radelt Espargaró im Trainingscamp. «Ich habe schon am ersten Tag gelitten, es aber auch genossen», berichtete Espargaró.



Seine Basis hat die illustre Rad-Truppe im Rad-Hotel Cap Negret im Küstenort Altea nahe Benidorm und 130 Kilometer südlich von Valencia. Übrigens: Wie Aleix Espagaró wird auch das Euskaltel-Team von Orbea-Bikes ausgestattet.