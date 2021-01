MotoGP-Teamvorstellungen 2021: Esponsorama eröffnet

MotoGP-Fans müssen sich nach der Absage der Sepang-Testfahrten bis März gedulden, ehe in Doha wieder die Motoren aufheulen. Dafür präsentieren sich die Teams schon ab dem 5. Februar online.

Corona-bedingt gehen die offiziellen Vorstellungen der MotoGP-Teams für 2021 virtuell über die Bühne. Das Esponsorama Racing Team wird sich mit den zwei Rookies Enea Bastianini und Luca Marini am 5. Februar um 18 Uhr live auf Instagram präsentieren.



Neu wird dabei allerdings nur der Look von Bastianini sein, denn die Ducati im Sky-VR46-Design seines Teamkollegen Marini wurde bereits am 10. Dezember mittels Live-Schaltung aus Tavullia bei der Castingshow «X Factor» enthüllt.

Zur Erinnerung: Die Ducati-Werksfahrer Jack Miller und Pecco Bagnaia präsentieren sich dann am 9. Februar, das Yamaha-Werksteam folgt am 15. Februar. Dafür absolvierten Maverick Viñales und Neuzugang Fabio Quartararo in den vergangenen Tagen bereits den obligatorischen Fototermin. Die M1 ist auf ersten Bildern, die von den Fahrern stolz auf den Social-Media-Kanälen gepostet wurden, aber natürlich noch verhüllt.

Bisher bestätigte Teampräsentationen 2021:

05. Februar: Esponsorama Racing

09. Februar: Ducati Team

15. Februar: Monster Energy Yamaha MotoGP Team