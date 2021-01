Marc Márquez: Weitere Fortschritte im Training

Repsol-Honda-Star Marc Márquez (27) berichtet acht Wochen nach der dritten Operation am rechten Oberarm von Fortschritten im Trainingsprogramm und zeigt sich voll motiviert.

Nach der dritten Oberarm-OP am 3. Dezember war es um Marc Márquez lange still, auch auf seinen Social-Media-Kanälen hielt er sich mit Updates zurück und beschränkte sich auf die Weihnachts- und Neujahrs-Wünsche an seine Millionen Fans. Doch seit der achtfache Weltmeister vor einer Woche seine erste Einheit auf dem Indoor-Bike absolviert hat, gibt er wieder regelmäßige Einblicke in das sich steigernde Trainingsprogramm: Während am rechten Arm noch die Physiotherapie im Vordergrund steht, stemmte er links schon wieder Gewichte.

Gestern stand beim 27-Jährigen zu Hause in Cervera auch erstmals wieder Lauftraining auf dem Programm. Aufmerksamen Beobachtern fiel anschließend die Bildunterschrift zu seinem Post auf: Marc Márquez sprach nämlich erstmals nicht nur von Reha, sondern setzte zwei Monate vor dem Saisonauftakt in Katar (28. März) auch den Hashtag «#Preseason».

Gleichzeitig trägt der Spanier allerdings auch während der Trainingseinheiten weiterhin die Carbon-Orthese zum Schutz des rechten Oberarms. Wann er wieder auf ein Motorrad steigen wird, bleibt unklar. Damit ist auch seine Teilnahme an den Vorsaison-Tests in Doha (6. bis 7. März und 10. bis 12. März) und den Auftaktrennen der WM-Saison 2021 weiter fraglich.

Zur Erinnerung: Honda äußerte sich zuletzt am 14. Januar zum Gesundheitszustand ihres Superstars und sprach sechs Wochen nach dem achtstündigen Eingriff in der Ruber-Klinik von Madrid von einer «zufriedenstellenden Entwicklung». Zum weiteren Fahrplan hieß es im kurzen Statement nur: «Márquez wird mit der spezifischen Antibiotika-Behandlung und dem funktionalem Reha-Programm, das an seine klinische Situation angepasst ist, weitermachen.»