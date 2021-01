Jack Miller (Ducati) ist wieder zurück in Europa

Jack Miller ist zurück. Der neue Ducati-Werksfahrer hat seinen Heimaturlaub in Australien beendet und ist aktuell auf einer Dirt-Track in Italien unterwegs. Dort sollen die Grundlagen für die Saison geschaffen werden.

Jack Miller hat seinen Heimaturlaub beendet und gibt mittlerweile wieder in Italien Gas. Nachdem der Australier zuletzt noch beim North Brisbane Cup dabei gewesen war, ist er inzwischen in Dorno auf der Dirt-Track unterwegs. Gemeinsam mit Enduro-Pilot Josep Garcia und Trainer Aleix Santacreu drehte der Ducati-Pilot seine Runden in der italienischen Provinz Pavia.

Miller verbrachte den ersten Teil der Winterpause in Australien. In Europa bereitet er sich nun auf die offiziellen Testfahrten in Katar vor. Beim Shakedown-Test werden alle Testfahrer und MotoGP-Neulinge am 5. März erstmalig wieder auf die Strecke gehen.

Bedeutet: Miller steigt erst an den zwei darauffolgenden Tage ein, wenn alle alle Piloten mitmischen dürfen. Anschließend steht ein zweiter Testtermin vom 10. bis zum 12. März auf dem Programm, ehe am 28. März die Saison auf dem Losail International Circuit beginnen wird.

2020 fuhr Miller für das Pramac Racing-Team vier Mal auf das Podest. Dank eines starken Endspurts kletterte er in der WM-Tabelle noch auf den siebten Rang und wurde mit der Beförderung ins Werksteam belohnt. An seiner Seite fährt auch 2021 Francesco Bagnaia. Das Duo ersetzt Andrea Dovizioso, der eine Pause einlegt, und Danilo Petrucci. Der Sieger des Frankreich-GP heuerte bei KTM Tech3 an.