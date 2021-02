MotoGP 2021: Alex Márquez in LCR-Honda-Farben

Drei Wochen vor dem Beginn der ersten MotoGP-Testfahrten des Jahres enthüllen immer mehr Teams die Farben für die neue Saison: Heute ist KTM dran, LCR zeigt derweil einen ersten Schnappschuss.

Avintia machte vor einer Woche den Anfang, das Ducati Lenovo Team zog am Dienstag nach und am heutigen Freitag stellt sich ab 10 Uhr die komplette KTM-MotoGP-Truppe mit Brad Binder, Miguel Oliveira, Danilo Petrucci und Iker Lecuona vor.



Zur Erinnerung: Fans sind bei der digitalen Präsentation der Österreicher auf KTM.com sowie den offiziellen Social-Media-Kanälen von KTM Factory Racing und KTM live dabei.



LCR Honda wird sich zwar erst am 19. und 20. Februar offiziell präsentieren, der Rennstall von Lucio Cecchinello gewährte aber bereits einen kleinen Einblick in das obligatorische Fotoshooting und veröffentlichte ein erstes Bild mit Neuzugang Alex Márquez.

Die nächsten MotoGP-Teampräsentationen:

12. Februar: Red Bull KTM Factory Racing, Tech3 KTM Factory Racing

15. Februar: Monster Energy Yamaha MotoGP Team

19. Februar: LCR Honda Castrol (Alex Márquez)

20. Februar: LCR Honda Idemitsu (Nakagami)

22. Februar: Repsol Honda