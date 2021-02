Fabio Quartararo: Covid-19-Infektion im Dezember

Der neue Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo verriet nun, dass er bereits im Dezember Corona-positiv war. Im Hinblick auf die MotoGP-Saison 2021 fühlt er sich aber wieder in Bestform.

Jorge Martin, Valentino Rossi und sein Namenskollege Riccardo Rossi (die beiden sind nicht verwandt) steckten sich noch während der Saison 2020 mit Covid-19 an und verpassten daher WM-Rennen. Tony Arbolino erhielt zwar nie ein positives PCR-Testergebnis, trotzdem verlor der Italiener im Moto3-Titelkampf an Boden, als er sich in Quarantäne begeben musste, weil auf seinem Flug ein infizierter Passagier gesessen war.

Fabio Quartararo gab nun preis, dass er in der Winterpause mit SARS-CoV-2 in Kontakt gekommen ist: «Nachdem ich im Dezember Covid eingefangen hatte, habe ich einiges an Fitness eingebüßt, aber jetzt bin ich wieder bei 100 Prozent», versicherte er eineinhalb Monate vor dem Saisonauftakt in Katar über die sozialen Netzwerke. Dazu posierte er ohne T-Shirt neben den Trainingsbikes.

Dafür holte sich der 21-jährige Yamaha-Werksfahrer noch einen nicht ganz ernst gemeinten Tipp von Fabio Di Giannantonio ab: «Komm nach Rom, Fabio! Ich mache dir einen guten Teller Carbonara, damit du dich erholst, du bist ja ganz dürr», kommentierte der Moto2-Pilot mit einem Augenzwinkern.