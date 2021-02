Dorna, IRTA und Independent Teams: Vertrag bis 2026

MotoGP-WM-Promoter Dorna und die Teamvereinigung IRTA setzen ihre Zusammenarbeit bis mindestens 2026 fort. Die entsprechende Vertragsverlängerung wurde am Donnerstag bestätigt.

Die MotoGP-Hersteller Ducati, KTM und Honda verlautbarten ihre neuen Fünf-Jahres-Verträge mit Dorna Sports S.L. bereits. Nun verkündete der WM-Promoter, dass auch die Zusammenarbeit mit der IRTA und den Independent Teams bis mindestens 2026 fortgesetzt wird.

Die Teamvereinigung IRTA (International Road-Racing Teams Association) wurde 1986 gegründet und gibt den GP-Teams in den Entscheidungsprozessen eine Stimme, indem sie deren Interessen schützt und vertritt. Gleichzeitig spielt die IRTA auch in logistischer und organisatorischer Hinsicht eine wichtige Rolle.



Dorna Sports übernahm die kommerziellen Rechte an der Motorrad-WM vor der Saison 1992, seither ist es das siebte Abkommen, das die Zusammenarbeit von Dorna und IRTA besiegelt – das zweite über fünf Jahre. Ziel beider Seiten sei es, über sportliche und finanzielle Unterstützung einheitliche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, hieß es im gemeinsamen Statement.

«Wir könnten nicht glücklicher darüber sein, einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag mit IRTA und den Independent Teams zu verkünden», betonte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta. «Ich bin stolz auf das, was wir bisher erreicht haben, und freue mich darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen.»



«Als wir in der MotoGP anfingen, haben wir als eines der ersten Dinge begonnen, eng mit der IRTA zusammenzuarbeiten. Das Level des Wettbewerbs und das Interesse am Sport sind Errungenschaften, die wir stolz teilen. Es freut mich sehr zu sehen, wie unsere Independent Teams stärker und stärker werden, und ich freue mich sehr auf mindestens fünf weitere Jahre dieser gemeinsamen Arbeit, um die MotoGP auf eine neue Stufen zu pushen», ergänzte Ezpeleta. «Ich möchte mich auch persönlich bei [IRTA-CEO] Mike Trimby und [IRTA-Präsident] Hervé Poncharal bedanken. Ihr Input ist unbezahlbar und unsere Beziehungen könnten nicht besser sein.»

«Die Saison 2021 hat noch nicht begonnen, aber wir haben schon großartige Neuigkeiten zu verkünden: Dorna, IRTA und die MotoGP-Independent-Teams haben bereits entschieden, ihre Zusammenarbeit auf fünf weitere Jahre – von 2022 bis 2026 – auszuweiten», zeigte sich IRTA-Präsident Hervé Poncharal erfreut.



«Wir erleben aktuell keine einfachen Zeiten, daher ist es ein großer Bonus, die Sicherheit zu haben und mit demselben Partner weiterarbeiten zu können», ergänzet der Franzose. «Einen Promoter wie Dorna, der von Herrn Carmelo Ezpeleta gemangt wird, an unserer Seite zu haben, ist für uns alle wie ein Traum. Unser Verhältnis war seit 1992 ausgezeichnet und wurde mit jedem Jahr besser. Jeder Wunsch oder jede Anfrage der Teams oder Fahrer wird von Dorna immer in Betracht gezogen. Die Sicherheit, das Rennfahren, die technische Seite und die Show werden immer besser. 2020 war ein unglaubliches Jahr, mit neun unterschiedlichen Siegern und einem spannenden Kampf bei jedem Rennen. Das geht auf die harte Arbeit der Dorna, IRTA, Hersteller und Teams zurück.»