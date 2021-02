Iker Lecuona (KTM): «Das sind die 22 Besten der Welt» 12.02.2021 - 11:01 Von Ivo Schützbach

MotoGP © KTM Iker Lecuona

Iker Lecuona hat in seiner ersten MotoGP-Saison 2020 immer wieder sein Talent aufblitzen lassen. In seinem zweiten Jahr mit dem Team Tech3 KTM Factory Racing will er sich deutlich steigern und redet vom Podium.