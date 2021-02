Honda-Star Marc Márquez: «Findet die Unterschiede»

Marc Márquez: So steht es um seine Muskelmasse

Nach dem knappen Honda-Statement am Freitag meldete sich Marc Márquez (27) keine drei Wochen vor den ersten Testfahrten der MotoGP-Saison 2021 mit einem anschaulichen Bild persönlich bei seinen Fans.

Am Freitag veröffentlichte Honda nach einem Monat endlich wieder ein offizielles Update zum Gesundheitszustand ihres Superstars Marc Márquez. Die gute Nachricht: Das Ärzteteam der Ruber-Klinik in Madrid zeigte sich zehn Wochen nach dem dritten Eingriff am rechten Oberarm des bald 28-jährigen Spaniers zufrieden mit der Knochenbildung.

Das kurze Honda-Statement ließ aber auch viele Frage offen. So bleibt sechs Wochen vor dem Saisonauftakt in Katar weiter unklar, zu welchem Zeitpunkt ein Comeback des achtfachen Weltmeisters realistisch ist. Sein Arbeitgeber beschränkte sich auf die vage Formulierung: «In den nächsten paar Wochen wird Márquez mit dem Prozess der funktionellen Wiederherstellung des operierten Arms stetig fortschreiten können.»

Klar ist, dass der Repsol-Honda-Star nach der überhasteten Rückkehr in Jerez und der monatelangen Verletzungsmisere erst wieder auf die RC213V steigen will, wenn er wieder bei 100 Prozent ist. Das hatte der 82-fache GP-Sieger selbst angekündigt.

Den aktuellen Stand zeigte der sechsfache MotoGP-Champion seinen Fans ganz offen: «Findet die Unterschiede», schrieb er auf den sozialen Netzwerken unter ein Bild, das ihn bei den Reha-Übungen zu Hause in Cervera zeigt. Die Muskelmasse rund um seine rechte Schulter hat unter der langen Zwangspause erwartungsgemäß zwar gelitten, Marc Márquez scheint aber schon wieder auf einem guten Weg zu sein – in seinen Worten: «Schritt für Schritt.»