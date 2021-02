Crew-Chief: Brad Binder freut sich auf Andres Madrid

Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder freut sich in seinem zweiten MotoGP-Jahr auf die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit seinem Moto2-Crew-Chief, Andres Madrid. Und was erwartet er von Danilo Petrucci?

Brad Binder wünschte sich für seine zweite MotoGP-Saison seinen alten Crew-Chief zurück: Andres Madrid, mit dem er schon bei Ajo in den kleinen WM-Klassen zusammengearbeitet hatte. Madrid war 2020 für Tetsuta Nagashima in der Moto2-WM im Einsatz.



«Andres und ich haben schon vier Saisonen zusammengearbeitet. Ich freue mich sehr darauf, es wird großartig, ihn wieder in meinem Team zu haben», betonte der 25-jährige Südafrikaner. «Ich weiß, dass wir gemeinsam einen wirklich guten Job machen können, das haben wir in der Vergangenheit schon. Ich habe viel Vertrauen in Andres und ich glaube, dass er mich inzwischen wirklich gut kennt. Ich erwarte also, dass die Dinge gut laufen werden.»

Dass der spanische Crew-Chief über keine MotoGP-Erfahrung verfügt, ist aus der Sicht des Brünn-Siegers von 2020 kein Hindernis: «Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, unser Team ist wirklich groß und wir haben extrem professionelle Leute mit einer enormen Erfahrung. Es ist immer eine Teamleistung», erklärte der Red Bull-KTM-Werksfahrer. «Sollte es etwas geben, wo wir nicht sicher sind, werden sie da sein und sicherstellen, dass wir die richtige Entscheidung treffen.»

Binders letztjähriger Crew-Chief Sergio Verbena wechselt dafür an die Seite seines Landsmanns Danilo Petrucci zu Tech3 KTM Factory Racing. Was schätzte der Moto3-Weltmeister von 2016 in seinem ersten MotoGP-Jahr am Italiener? «Sergio ist eine großartige Person. Ich hatte ihn wirklich gern als Crew-Chief. Was großartig an ihm ist: Er gerät nie in Panik und trifft nie überstürzte Entscheidungen, er bleibt immer super ruhig. Es gab nie Hektik. Er ist ein großartiger Kerl und ich habe in dieser Saison so viel von ihm gelernt.»



Apropos Petrucci: Was kann der Neuzugang KTM bringen? «Ich freue mich sehr darauf zu hören, was Danilo denkt, wenn er auf unser Motorrad steigt. Er hat viel Erfahrung in der MotoGP und hat mehrere Siege. Ich bin sicher, dass er den Technikern viele Informationen geben kann. Es ist schön, dass einer von einem anderen Hersteller – einem starken Hersteller – kommt, um uns mehr Informationen darüber zu geben, wo wir uns verbessern können und wo unsere Stärken liegen», hofft Binder.

Die MotoGP-Teams und ihre Crew-Chiefs 2021

Monster Energy Yamaha Team

Maverick Viñales: Esteban Garcia

Fabio Quartararo: Diego Gubellini



Repsol Honda Team

Marc Márquez: Santi Hernandez

Pol Espargaró: Ramón Aurín



Suzuki Monster Energy

Alex Rins: José Manuel Cazeaux

Joan Mir: Francesco Carchedi



Ducati Lenovo Team

Jack Miller: Cristhian Pupulin

Francesco «Pecco» Bagnaia: Christian Gabarrini



Red Bull KTM Facory Racing

Brad Binder: Andres Madrid

Miguel Oliveira: Paul Trevathan



Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró: Antonio Jimenez

Lorenzo Savadori: Pietro Caprara



Pramac Racing

Johann Zarco: Marco Rigamonti

Jorge Martin: Daniele Romagnoli



LCR Honda

Alex Márquez: Christophe «Beefy» Bourguignon

Takaaki Nakagami: Giacomo Guidotti



Tech3 KTM Factory Racing

Iker Lecuona: Nicolas Goyon

Danilo Petrucci: Sergio Verbena



Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli: Ramon Forcada

Valentino Rossi: David Munoz



Avintia Esponsorama Racing

Enea Bastianini: Andrea Giribuola

Luca Marini: Luca Ferracioli