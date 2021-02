Sorge um Fausto Gresini: Wieder ein Rückschlag

In der vergangenen Woche hatte sich der Zustand von MotoGP-Teambesitzer Fausto Gresini wieder leicht gebessert, nun gibt es leider wieder beunruhigende Nachrichten: Sohn Lorenzo berichtet von einem Rückschlag.

Der Leidensweg von Fausto Gresini, der am 27. Dezember aufgrund einer Covid-19-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert wurde und seit dem 30. Dezember auf der Intensivstation des Krankenhauses Carlo Alberto Pizzardi von Bologna behandelt wird, ist ein ständiges Auf und Ab.



Nach einer vorsichtig positiven Entwicklung hat sich der Zustand des 60-jährigen Teambesitzers und zweifachen 125er-Weltmeisters in den vergangenen Tagen wieder verschlechtert. Das teilte sein Sohn Lorenzo Gresini mit: «Ich habe mich seit ein paar Tagen nicht mehr gemeldet, weil sich der Allgemeinzustand in der Nacht von Freitag auf Samstag plötzlich verschlechtert hatte», schrieb er am Montag auf Facebook.



Gleichzeitig betonte Lorenzo auch: «Jetzt ist die Situation stabil und die Werte ausreichend. Papa wurde wieder tief sediert. Es wurden neue Therapien begonnen, um die schwere Lungenentzündung zu bekämpfen.» Ein weiteres Update soll in den nächsten Tagen folgen.