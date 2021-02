MotoGP-WM auf dem Sachsenring: Helfer gesucht

Die Vorbereitungen für den Sachsenring-GP 2021 laufen unvermindert weiter. Damit das vom 18. bis 20. Juni geplante Zweiradspektakel die gewohnte Qualität bekommt, werden noch Helfer gesucht.

Noch sind die Rahmenbedingungen für Motorsport-Großveranstaltungen in Deutschland im Jahr 2021 nicht definiert, doch mit positivem Denken treibt die vom ADAC und dem ADAC Sachsen geschaffene Sachsenring Event GmbH die Vorbereitungen auf den Motorrad Grand Prix von Deutschland ohne Unterlass voran. Seit jeher ist dieser auf dem semi-permanenten Kurs mit überdurchschnittlichem Aufwand verbunden und eine finanzielle Gratwanderung.

Natürlich hofft man gerade hier, die Veranstaltung mit Zuschauern durchführen und so mitfinanzieren zu können. Basierend auf dem ADAC GT Masters im Herbst 2020, welches als eine von wenigen Veranstaltungen der Serie mit Fans stattfand, will man ein tragfähiges Hygienekonzept erstellen und so möglichst vielen Fans das Mitfiebern ermöglichen. «Wir brauchen aber auch die Unterstützung der Politik und eine möglichst frühzeitige Entscheidung», erklärt Robert Dorn, zusammen mit Lutz Oeser Geschäftsführer der Sachsenring Event GmbH. So benötigt man zum Beispiel für den Aufbau der mobilen Tribünen einen gewissen zeitlichen Vorlauf.

Ähnlich ist es mit den Helfern. Diesbezüglich musste man in diesem Jahr einen etwas anderen Weg gehen. Während der AMC Sachsenring wieder sportlicher Ausrichter sein wird, übernimmt man einen Teil der Dienstleistungen des Fördervereins Sachsenring selbst. «Auch wir müssen wirtschaftlich denken und handeln. Somit haben wir die Helfer-Akquise für den nichtsportlichen Bereich, wir reden von rund 500 Personen, mit unseren Mitarbeitern übernommen», erklärt Lutz Oeser. Da dies bei früheren Veranstaltungen des ADAC Sachsen schon sein Part war, ist er optimistisch, das hinzubekommen. Dazu sagt er weiter: «Zur Veranstaltung selbst, der Einteilung und Koordinierung, würden wir gern wieder mit dem Förderverein Sachsenring zusammenarbeiten.»

Derzeit gibt es noch ein paar Lücken, die die Veranstalter zeitnah schließen möchten. Neben der Aufwandsentschädigung und Verpflegung erhalten die Helfer in diesem Jahr erstmals ein Fan-Paket. Interessierte können sich unter Telefon 03723 8099190 oder im Internet unter www.adac-motorsport.de/motogp-sachsenring/helfer informieren und melden.