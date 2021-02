Yamaha-Kundenteam: Gespräche mit Petronas und VR46

Yamaha-Renndirektor Lin Jarvis kündigte an, dass man im Hinblick auf das Yamaha-MotoGP-Kundenteam ab 2022 neben Petronas SRT auch Gespräche mit VR46 führen würde – allerdings nicht vor April.

Yamaha präsentierte am gestrigen Montag nicht nur das neue MotoGP-Werksteam, auch der neue Fünf-Jahres-Vertrag mit WM-Promoter Dorna wurde offiziell bestätigt. Offen und viel diskutiert ist allerdings die Frage nach dem Kundenteam ab 2022.



«Es stimmt, dass wir mit Petronas einen Drei-Jahres-Vertrag haben, der am Ende dieses Jahres ausläuft. In der Vorwoche wurde auch verlautbart, dass IRTA, Dorna und die Independent Teams sich wieder geeinigt haben. Wie die Hersteller unterschrieben auch sie für die nächsten fünf Jahre. Dieses Jahr wird also generell eine Zeit sein, in der mit den Kundenteams neu verhandelt wird – nicht nur im Falle von Yamaha», schickte Lin Jarvis voraus. «Aprilia scheint mit einem Factory Team einzusteigen. Dann Suzuki – werden sie ein Satellitenteam ausrüsten oder nicht? Und wird Ducati zwei Kundenteams behalten oder nur eines? Was werden Yamaha und Honda tun? KTM ist im Moment der Hersteller, bei dem es klar zu sein scheint, mit dem soliden Commitment zu Tech3.»

Zur Ausgangslage bei Yamaha erklärte der Renndirektor: «Das Petronas Yamaha Team hat es wirklich extrem gut gemacht, seit wir die Zusammenarbeit mit ihnen angefangen haben. Im zweiten Jahr haben sie sechs Rennen gewonnen und ihr Fahrer wurde Zweiter in der WM. Es besteht also kein Zweifel an ihren Fähigkeiten und Kapazitäten als Team», weiß Jarvis, der aber auch eine Tür für die Rossi-Truppe offen lässt. «Wird VR46 einsteigen oder nicht? Soweit ich es weiß, haben sie eine Option, die an einem bestimmten Zeitpunkt ausläuft. Und sie denken ernsthaft darüber nach.»



2021 sind an der Avintia-Ducati von Luca Marini zumindest schon die Farben und Sponsoren des Sky Racing Teams VR46 in der MotoGP-Klasse angekommen. Für 2022 deutet alles darauf hin, dass VR46 die Startplätze von Avintia Esponsorama ganz übernehmen wird.

«Yamaha wird mit den Kandidaten reden, die verfügbar sind. Das bedeutet, dass sicher Petronas dabei sein wird und, wenn sie einsteigen, auch VR46 – wegen unserer Langzeitbeziehungen zum Unternehmen und zu Valentino. Wir haben aber noch nicht damit begonnen, es sind im Moment keine Verhandlungen auf dem Tisch, aber im April und Mai steht es ohne Zweifel an», stellte Jarvis klar.



Übrigens: Für die offizielle Teambekleidung des Yamaha-Werksteams wurde für 2021 eine Partnerschaft mit VR46 Racing Apparel geschlossen.