Fausto Gresini: Alle sollen sich verabschieden können

Am Dienstag verlor die MotoGP-Familie Fausto Gresini, am Samstag wird er in seiner Heimat Imola beigesetzt. Weil die Corona-Einschränkungen eine öffentliche Zeremonie verhindern, wird es einen Livestream geben.

Am Dienstag verlor Fausto Gresini im Alter von 60 Jahren den Kampf gegen die schweren Folgen einer Covid-19-Infektion. Am Freitag teilte Gresini Racing mit, dass die Beisetzung des zweifachen 125er-Weltmeister und Team Principals in seiner Heimat Imola am morgigen Samstag im privaten Kreis stattfinden wird.



Die Corona-bedingten Einschränkungen lassen keine öffentliche Zeremonie zu. In Abstimmung mit der Familie Gresini wurde aber beschlossen, einen Livestream einzurichten, damit alle Wegbegleiter und Fans sich von Fausto verabschieden können, wie er sich gewünscht hätte. Ab 10 Uhr wird der Stream am 27. Februar auf der Facebook-Seite von Gresini Racing aktiv sein.

Weil das Team und die Familie diesbezüglich viele Anfragen erhielten, wurde im Gedenken an Fausto Gresini auch ein Spendenkonto eingerichtet. Die Spenden werden direkt an die Covid-19-Station im zehnten Stock des Maggiore Hospitals von Bologna gehen, wo Fausto fast zwei Monate lang behandelt wurde.



Kontoinhaber: GRESINI RACING SRL

Via Pana 26, 48018 Faenza (RA), Italien



IBAN: IT69 F032 9601 6010 0006 7344 853



BIC/SWIFT: FIBKITMM