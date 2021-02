Erste Einblicke: Petronas-Teampräsentation mit Rossi

Die offizielle Vorstellung von Petronas Yamaha SRT für die MotoGP-Saison 2021 wird mit Spannung erwartet. Neben Vizeweltmeister Franco Morbidelli wird Valentino Rossi am Montag die neuen Farben zeigen: Das Teaser-Video.

Das Petronas Yamaha Sepang Racing Team schürt die Vorfreude der Fans mit einem kurzen Video weiter an – so viel ist bereits zu sehen: Auf die gelben Akzente wird Valentino Rossi natürlich auch in seiner 26. WM-Saison nicht verzichten.



Den gesamten Look samt Petronas-Lackierung der Yamaha M1 werden der neunfache Weltmeister und sein Musterschüler und neuer Teamkollege Franco Morbidelli am Montag, 1. März im Rahmen der Teamvorstellung präsentierten. Los geht es um 10.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Beim virtuellen Event werden neben den MotoGP-Assen auch die Petronas-Sprinta-Fahrer Xavi Vierge, Jake Dixon (jeweils Moto2), John McPhee und Darryn Binder (jeweils Moto3) auftreten.



Wer den ersten offiziellen Auftritt von Superstar Valentino Rossi als Petronas-Fahrer nicht verpassen will, der ist auf YouTube, Facebook oder motogp.com dabei.