Familie Gresini: «Wir bleiben auf der Rennstrecke» 27.02.2021 - 13:04 Von Mario Furli

MotoGP © Gresini Racing In der Box von Valencia: Zu Ehren von Fausto Gresini war Gresini Racing schon in dieser Woche wieder an der Rennstrecke

Am Samstagvormittag fand in Fausto Gresinis Heimat Imola die Trauerfeier für den zweifachen 125er-Weltmeister statt, der am Dienstag im Alter von 60 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorben war.