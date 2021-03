Video: Marc Márquez in Aktion auf der RC213V-S

Marc Márquez arbeitet nach drei Oberarm-Operationen eifrig an seinem MotoGP-Comeback. Dafür steuerte er am Dienstag erstmals wieder ein Bike auf einer GP-Strecke: Die Bilder und das Video dazu.

Erstmals seit seinem missglückten Comeback-Versuch in Jerez am 25. Juli war Marc Márquez am gestrigen Dienstag wieder auf einer GP-Strecke unterwegs: Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya saß er auf einer Honda RC213V-S, der 220 PS starken Straßenversion seines MotoGP-Bikes. Erklärtes Ziel war es, nach knapp acht Monaten Zwangspause die körperliche Verfassung des 28-jährigen Spaniers besser beurteilen zu können.

«Es ist schon eine Weile her, dass ich es so genossen habe», schwärmte der achtfache Weltmeister anschließend. Ein Antreten beim Saisonauftakt am 28. März in Katar schließt er wie berichtet nicht aus.



Repsol Honda machte noch keine offiziellen Angaben zu den Comeback-Plänen von Marc Márquez, veröffentlichte nun aber eine Serie von Bildern und ein Video vom «track day» in Montmeló.