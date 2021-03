Miguel Oliveira (KTM/15.): Weit weg vom Ziel!

Vor vier Monaten hat Miguel Oliveira (KTM) den Portugal-GP von der Pole aus mit einem Start-Ziel-Sieg dominiert. In Katar kam er über Startplatz 15 nicht hinaus.

Red Bull-KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira (26) war im MotoGP-Qualifying von Doha am Samstag schnellster RC16-Pilot inmitten einer noch nie da gewesenen Hetzjagd auf die Top-Zeiten. Mit Startplatz 15 konnte der Portugiese am Samstag keinesfalls zufrieden sein, obwohl er am Ende immerhin schnellster KTM-RC16-Fahrer war. Doch die Probleme haben sich bei den Orangen aus Munderfing auf dem Losail International Circuit bereits am Freitag abgezeichnet.

Oliveira fehlten dann in Quaifying1 auf Platz 5 trotzdem nur weniger als zwei Zehntelsekunden auf den Einzug in das Q2. «Wir haben den bisher besten Job gemacht», stellte der WM-Neunte fest. «Wir waren noch nie so schnell in Doha wie heute, das ist ein Fakt. Aber wir sind auch weit weg von unserem Ziel. Wir waren nicht weit weg, um ins Q2 einzuziehen. Im Q2 sind die anderen Jungs dann aber deutlich schneller gefahren, das ist ein wenig frustrierend.»

Oliveira (26) unterstreicht aber: «Der Unterschied zwischen den schnellen Runden und dem Renn-Speed ist hier in Doha doch sehr groß. Wir freuen uns aber auf das Rennen. Wir wollen kämpfen im Rennen, wir sind in der Rennpace auch klar konkurrenzfähiger. Wir müssen schauen, welche Erkenntnisse wir noch gewinnen.»

Der portugiesische Neuzugang im Red Bull-KTM-MotoGP-Factory-Team und zweifache MotoGP-Sieger von 2020 meint: «Wir werden mit dem Hinterreifen hier wohl keine Probleme haben. Die Auswahl der Vorderreifen ist hier nicht optimal für uns. Wir haben kein Mittelding zur Verfügung, wir haben einen harten und einen weichen.»

Katar-GP, Q2 MotoGP, 27. März:

1. Bagnaia, Ducati, 1:52,772 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:53,038 min, + 0,266 sec

3. Viñales, Yamaha, 1:53,088, + 0,316

4. Rossi, Yamaha, 1:53,114, + 0,342

5. Miller, Ducati, 1:53,215, + 0,443

6. Zarco, Ducati, 1:53,286, + 0,514

7. Morbidelli, Yamaha, 1:53,313, + 0,541

8. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:53,315, + 0,543

9. Rins, Suzuki, 1:53,490, + 0,718

10. Mir, Suzuki, 1:53,682, + 0,910

11. Nakagami, Honda, 1:53,721, + 0,949

12. Pol Espargaró, Honda, 1:53,930, + 1,158



Die weitere Startaufstellung:

13. Bastianini, Ducati, 1:53,733 min

14. Martin, Ducati, 1:53,840

15. Oliveira, KTM, 1:53,915

16. Alex Márquez, Honda, 1:53,958

17. Bradl, Honda, 1:53,995

18. Marini, Ducati, 1:54,122

19. Binder, KTM, 1:54,240

20. Petrucci, KTM, 1:54,443

21. Lecuona, KTM, 1:54,627

22. Savadori, Aprilia, 1:55,183