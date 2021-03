Katar-GP, Q1: Nakagami und Mir weiter, Bradl nicht 27.03.2021 - 18:21 Von Nora Lantschner

MotoGP © Gold & Goose MotoGP-Weltmeister Joan Mir

LCR-Honda-Pilot Taka Nakagami und Suzuki-Ass Joan Mir stiegen in Losail noch in das Q2 auf. Stefan Bradl nimmt das erste MotoGP-Rennen des Jahres von Startplatz 17 in Angriff.