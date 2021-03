Johann Zarco (6./Ducati): «362 km/h? Das freut mich» 27.03.2021 - 20:19 Von Tim Althof

MotoGP © F. Glänzel Johann Zarco hofft auf ein gutes Resultat am Sonntag

Pramac Racing-Fahrer Johann Zarco stellte seine Ducati im MotoGP-Qualifying auf dem Losail Circuit in Katar in die zweite Startreihe, zuvor hatte er in FP4 einen Top-Speed-Rekord von 362,4 km/h aufgestellt.