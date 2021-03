Maverick Viñales (1.): Welchen Anteil Crutchlow hat 31.03.2021 - 08:24 Von Maximilian Wendl

MotoGP © Gold & Goose Cal Crutchlow hat bei Yamaha einen großen Anteil am Erfolg © Gold & Goose Maverick Vinales gewann den WM-Auftakt in Katar Zurück Weiter

In all dem Siegestrubel vergisst Maverick Vinales nicht, wem er den Auftaktsieg in Katar zu verdanken hat. Yamahas neuer Testfahrer Cal Crutchlow hat wichtige Arbeit verrichtet und die Früchte erntete Vinales.