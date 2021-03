Alberto Puig (Honda): «Einen großen Schritt gemacht»

Repsol-Honda-Teamprinzipal Alberto Puig blickte nach dem MotoGP-Saisonstart in Katar am Wochenende rückwirkend auf die Leistungen seiner Fahrer Pol Espargaró und Stefan Bradl.

In seinem ersten Rennen für das Repsol Honda Team beeindruckte Pol Espargaró mit einem starken achten Rang in Katar, obwohl er am Wochenende zwei Stürze zu verkraften hatte und zu Beginn des MotoGP-Rennens viel Zeit verlor. Auch Teamkollege und Marc Márquez-Ersatz Stefan Bradl gelang ein solides Rennen. Der Bayer sicherte mit dem elften Platz, fünf Punkte für das Honda-Werksteam. In der Teamwertung liegt die Mannschaft von Alberto Puig auf dem fünften Gesamtrang.



Puig zu den Zielen für den ersten Lauf der Saison 2021: «Unser primäres Ziel war es, das Rennen zu beenden. Es war kompliziert, denn die Temperaturen fielen kurz vorher plötzlich ab, hinzu kam der starke Wind. Das ist ein einzigartiges Phänomen, wenn man bei Nacht in Katar fährt, die Bedingungen können sehr schnell umschlagen», betonte der Spanier. «Der Plan war es, einen guten Start zu erwischen und anschließend eine gute Pace zu fahren. Im ersten Rennen des Jahres geht es immer darum, zu lernen und die Gegner zu studieren. Durch die Testfahrten haben wir sehr viel gelernt, aber das erste Rennen ist immer noch etwas anderes, es ist wichtig aufzupassen.»

«Die Stürze von Takaaki Nakagami und Alex Márquez sind die negativen Punkte des Renntags. Sie hatten eine gute Pace am gesamten Wochenende und beide sind im Rennen stärker geworden, deshalb ist es sehr schade, dass sie stürzten», erklärte Puig nach dem Rennen, freute sich aber anschließend über die Leistungen seines Neuzugangs: «Ich würde sagen, das erste Rennen von Pol Espargaró mit unserem Bike war gut. Während der Trainings hat er mit vielen verschiedenen Dingen Probleme gehabt, er ist ein paar Mal gestürzt und wir haben den richtigen Weg nicht gefunden.»

«Im Rennen hat er einen großen Schritt gemacht», fuhr der 54-Jährige fort. «Er hat sich zurückgekämpft und ist nur sechs Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel gekommen, obwohl es einen Zwischenfall mit Mir in der ersten Runde gab, wo er drei Sekunden liegen lassen hat. Wenn man die Sekunden abzieht, ist es noch deutlich positiver, wir sind mit seiner Performance sehr zufrieden. Er war in der Lage, das Motorrad im Rennen zu verstehen und anschließend hat er uns wichtige Informationen gegeben.»

Neben Espargaró kämpfte Stefan Bradl um eine gute Position im Rennen. Der Repsol-Honda-Teamprinzipal war auch mit der Leistung des Deutschen nicht unzufrieden. «Stefan Bradl hat ebenfalls ein gutes Rennen gezeigt, er hatte ein kleines Problem mit dem Vorderreifen, konnte aber damit umgehen und er hat das Rennen beendet. Er ist mit Köpfchen gefahren und hat wichtige Punkte und Daten für uns gesammelt», sagte er. «Es war kein einfaches Wochenende und wir gehen mit größeren Erwartungen in das nächste Rennwochenende.»