Álex Márquez (Honda/16.): «Ich musste es versuchen» 03.04.2021 - 08:42 Von Sarah Göpfert

MotoGP © LCR Honda Álex Márquez beendete den Freitag beim Doha-GP auf Rang 16

Álex Márquez beendete die freien Trainings am Freitag in Doha auf Position 16. Ein Zeitenangriff in den finalen Minuten endete für den LCR-Honda-Pilot im Kiesbett, weshalb er am Samstag voraussichtlich ins Q1 muss.