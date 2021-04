Pecco Bagnaia (Ducati/2.): «Eine Runde hat gereicht»

Pecco Bagnaia arbeitete am Freitag in Doha vor allem auf gebrauchten Reifen. Mit den Fortschritten ist der Ducati-MotoGP-Werksfahrer zufrieden, die Hauptgegner bleiben aber Yamaha und Suzuki.

Im Vergleich zur Vorwoche stand bei Francesco «Pecco» Bagnaia am Freitag in Doha die Rennpace im Fokus. Ein «time attack» reichte für den zweiten Platz in der kombinierten Zeitenliste, 0,313 sec hinter seinem Teamkollegen Jack Miller.



«Wir müssen abwarten, wie es morgen mit dem Wind wird, aber im Moment fühle ich mich sehr gut mit dem Motorrad», betonte der Italiener am Freitagabend. «Wir haben mehr Zeit dafür verwendet, um auf gebrauchten Reifen zu fahren. Am vergangenen Wochenende habe ich im FP2 zwei Zeitattacken gestartet, heute nur eine. Die erste Runde musste ich abbrechen, weil wegen Nakagami die gelben Flaggen rauskamen. Ich hatte also nur noch eine Runde zur Verfügung und konnte eine gute Zeit fahren. Das war genug, um in die Top-10 zu kommen. Daher bin ich glücklich, wir haben gut gearbeitet.»

«Wir haben verschiedene Dinge ausprobiert, ein anderes Set-up», verriet der Pole-Setter des Katar-GP. «Aber das Bike war dann zu unruhig, deshalb sitze ich am Ende auf demselben Motorrad wie am vergangenen Wochenende. Ich habe einfach nur versucht, die Rundenzeit auf eine andere Weise herauszuholen – und es war besser. Denn auf gebrauchten Reifen und mit dem Standard-Spritlevel für das Rennen war ich sehr stark. Ich bin zufrieden mit der heutigen Arbeit.»

Die Bedingungen waren am heutigen Freitag schwieriger, waren sich die MotoGP-Asse einig: «Die Luftfeuchtigkeit war sehr hoch, der Hinterreifen rutschte sehr stark», bestätigte der Ducati-Werksfahrer. «Alle Fahrer haben dasselbe gesagt: Der Grip am Hinterrad war weniger gut im Vergleich zur Vorwoche. Ich habe, wie gesagt, einfach versucht, die Rundenzeit auf eine andere Weise zu fahren. Ich habe ein bisschen meinen Fahrstil verändert, um den Hinterreifen mehr zu schonen. Und es hat sehr gut funktioniert, ich war konstant. Ich hatte so auch nie das Problem, dass die Reifen überhitzt wären. Das ist auch großartig.»

Kann der Wind Ducati gefährlich werden? «Der Wind war immer ein Problem für Ducati, aber am vergangenen Sonntag war der Wind wirklich stark und wir sind trotzdem auf den Rängen 2 und 3 gelandet», entgegnete Pecco. «Ich glaube also, dass wir uns ziemlich gut anpassen können. Und wenn ein erfrischender Wind weht, geht es uns Fahrern auch ein bisschen besser. Mit der Luftfeuchtigkeit war es heute wirklich schwierig, ich schwitze immer noch.»



«Auf jeden Fall glaube ich, dass unsere Hauptgegner Yamaha und Suzuki sind, nicht der Wind», hielt der WM-Dritte fest.

Doha-GP, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Miller, Ducati, 1:53,145 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,313 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,392

4. Quartararo, Yamaha, + 0,438

5. Martin, Ducati, + 0,448

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,501

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,554

8. Rins, Suzuki, + 0,568

9. Viñales, Yamaha, + 0,727

10. Bradl, Honda, + 0,769

11. Oliveira, KTM, + 0,799

12. Petrucci, KTM, + 0,824

13. Mir, Suzuki, + 0,867

14. Rossi, Yamaha, + 0,967

15. Nakagami, Honda, + 0,982

16. Alex Márquez, Honda, + 1,003

17. Pol Espargaró, Honda, + 1,060

18. Binder, KTM, + 1,092

19. Bastianini, Ducati, + 1,371

20. Marini, Ducati, + 1,535

21. Savadori, Aprilia, + 1,826

22. Lecuona, KTM, + 2,224