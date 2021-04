Takaaki Nakagami (15.): «Leicht, Front zu verlieren»

Wieder einmal hat es die LCR Honda-Piloten Takaaki Nakagami und Alex Márquez mit Stürzen erwischt. Der Japaner klagt nach P15 über Probleme mit der Front, die nicht an einem Tag zu beheben seien. Hoffnung gibt es aber.

Teambesitzer Lucio Cecchinello traute seinen Augen nicht. Erst flog Takaaki Nakagami ab, wenige Minuten später erwischte es Alex Márquez. Dieser Situationsbericht passt in der Saison 2021 auf einige Sessions, obwohl es noch gar nicht so viele davon gab.

Schon am vergangenen Wochenende hatte der Japaner Bremsprobleme. Im Rennen waren die beiden Fahrer von LCR Honda neben Danilo Petrucci die einzigen Piloten, die ausfielen. Und auch zum Auftakt des zweiten Rennwochenendes stürzte das Duo.

Am Ende landete Nakagami für das Idemitsu-Team auf dem 15. Platz und war damit nicht zufrieden: «Wir wussten, dass das FP2 eine wirklich wichtige Session für uns sein würde, also habe ich gepusht und versucht, das Limit zu finden und am Ende der Session meine beste Leistung zu bringen. Aber ich hatte einen Crash in Kurve 7. Mir geht es gut, am Samstag werde ich mein Bestes geben, denn ich bin außerhalb der Top 10.» Sollte das so bleiben, muss Nakagami schon den ersten Teil der Qualifikation bestreiten.

«Ich habe richtig Stress auf dem Motorrad. Es ist schnell passiert, dass man über das Limit geht und die Front verliert», schildert der 28-Jährige. «Ich kann sagen, dass alle Honda-Fahrer mit dem Gefühl der Front zu kämpfen haben. Auch Alex und Stefan Bradl haben das Problem, obwohl Stefan mit einer ganz anderen Abstimmung fährt. Es ist leicht, die Front zu verlieren. Wir können das Problem aber nicht an einem Tag beheben.»

Hoffnung macht hingegen die Pace vor dem Unfall. Wäre Nakagami einmal nicht über die Streckenbegrenzung gefahren, hätte er in der Zeitenliste vielleicht nach oben klettern können. Er meint: «Ich bin vor dem Crash gute Rundenzeiten gefahren, das ist also ein gutes Zeichen und ich fühle mich auch besser als noch vor einer Woche auf dem Bike. Wir mögen aktuell außerhalb der Top 10 sein, aber ich finde, es gibt Steigerungspotenzial, also werden wir weiter pushen und hoffentlich ein gutes Ergebnis im Qualifying erzielen. Wir haben ein paar Ideen, aber wir müssen es einfach angehen.»

Doha-GP, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Miller, Ducati, 1:53,145 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,313 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,392

4. Quartararo, Yamaha, + 0,438

5. Martin, Ducati, + 0,448

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,501

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,554

8. Rins, Suzuki, + 0,568

9. Viñales, Yamaha, + 0,727

10. Bradl, Honda, + 0,769

11. Oliveira, KTM, + 0,799

12. Petrucci, KTM, + 0,824

13. Mir, Suzuki, + 0,867

14. Rossi, Yamaha, + 0,967

15. Nakagami, Honda, + 0,982

16. Alex Márquez, Honda, + 1,003

17. Pol Espargaró, Honda, + 1,060

18. Binder, KTM, + 1,092

19. Bastianini, Ducati, + 1,371

20. Marini, Ducati, + 1,535

21. Savadori, Aprilia, + 1,826

22. Lecuona, KTM, + 2,224