Bestes Vorabendprogramm: Der Doha-GP im Free-TV

Um das TV-Programm für den Ostersonntag müssen sich MotoGP-Fans keine Gedanken machen: Der «Tissot Grand Prix of Doha» ist auf ServusTV und SRF zwei live zu sehen. Alle Sendezeiten im Überblick.

Zum zweiten Mal innerhalb von nur sieben Tagen kämpfen die Zweirad-Stars auf dem Losail International Circuit um WM-Punkte, erstmals in seiner noch jungen MotoGP-Karriere startet Rookie Jorge Martin von der Pole-Position. Wieder besetzen Ducati und Yamaha die ersten zwei Startreihen, der Bayer Stefan Bradl greift von Starplatz 11 an. Alles ist angerichtet für den zweiten Part des Katar-Doppels.

ServusTV überträgt auch 2021 an jedem der – nach aktuellem Stand – 19 Rennwochenenden der Motorrad-WM live: Am heutigen Ostersonntag sind ab 15.20 Uhr alle Rennen im TV zu sehen. Das gilt für den Doha-GP sowohl für Deutschland und die Schweiz, also auch für Österreich, nachdem es dort in der Vorwoche noch Überschneidungen mit der Formel 1 gegeben hatte.



Eine TV-Alternative zum österreichischen Privatsender gibt es nur für Fans aus der Schweiz: SRF zwei zeigt heute das Moto2- und das MotoGP-Rennen live.

Zum Online-Angebot: Auf sport.servustv.com gibt es nicht nur den Stream des ServusTV-Programms in Deutsch, für Nutzer in Österreich ist die gesamte Action aller drei Klassen von Freitag an (Trainings, Qualifyings und Rennen) im Livestream mit englischem Original-Kommentar zu sehen. Unmittelbar nach jeder Übertragung stehen zudem das dritte sowie vierte Freie Training der MotoGP, alle Qualifyings und Rennen als Video zum Nachsehen bereit (ebenfalls nur in Österreich).



Erlauben die TV-Rechte die Übertragung neben Österreich auch in Deutschland, ist der ServusTV-Stream mit deutschem Kommentar wie gewohnt auch für Nutzer mit einer IP-Adresse aus Deutschland erreichbar – also auch bei den Rennen aller Klassen.

Als Alternative ist der Livestream der Dorna auf motogp.com verfügbar. Eine volle Saison kostet 139,99 Euro. Dafür sind auf der offiziellen Website alle Sessions mit englischem Kommentar live und on Demand verfügbar. Hinzukommen zahlreiche Videos mit Interviews und Einblicken hinter die Kulissen der MotoGP-WM. Im Archiv finden sich zudem alle GP-Rennen seit 1992.

Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN hat sich kurz vor dem Saisonauftakt doch noch die deutschsprachigen Online-Rechte gesichert und zeigt die Motorrad-WM somit auch 2021 live. Allerdings wurde der Programmumfang verringert: DAZN überträgt nicht mehr von Freitag an, sondern nur noch alle Qualifyings und Rennen inklusive des FP4 der MotoGP-Klasse.



Die ersten 30 Tage bei DAZN sind kostenlos, nach dem Gratismonat stehen zwei Varianten zur Auswahl: Ein Monatsabo für 11,99 Euro oder ein Jahresabo für 119,99 Euro.

Das TV-Programm für den «Tissot Grand Prix of Doha» 2021: