Doha-GP, Q1: Mir & Oliveira vorne, Rossi abgeschlagen

MotoGP-Titelverteidiger Joan Mir (Suzuki) und Red Bull-KTM-Ass Miguel Oliveira stiegen in Losail noch ins Q2 auf. Valentino Rossi steht im Doha-GP dagegen nur auf Startplatz 21.

Die Aufgabenstellung war klar: Nur die Top-2 des Q1 steigen noch in die entscheidende zweite Qualifying-Session auf, in der direkt im Anschluss die Startplätze 1 bis 12 für das zweite MotoGP-Rennen der Saison 2021 ausgefahren werden.



Um die letzten zwei Tickets kämpften unter anderen die KTM-Piloten Miguel Oliveira und Danilo Petrucci sowie Titelverteidiger Joan Mir (Suzuki), die am Freitagabend allesamt wenigere als eine Zehntel hinter Stefan Bradl lagen. Der Márquez-Ersatzmann auf der Repsol-Honda hatte als Zehnter noch den direkten Sprung ins Q2 geschafft. Im FP4 musste der Bayer allerdings in Kurve 13 einen schnellen Crash wegstecken.

Im Q1 setzte Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder mit einer 1:54,619 min die erste Richtzeit. Im nächsten Umlauf übernahm aber Mir mit einer 1:54,314 min die Spitze. Petrucci blieb als Dritter nur 0,043 sec hinter Binder und dem vorläufigen Q2-Platz zurück.



Zur Halbzeit folgten auf den Plätzen 4 bis 7 Luca Marini, Valentino Rossi, Alex Márquez und Iker Lecuona. Der spanische Tech3-KTM-Pilot wird sich vor dem Portugal-GP übrigens einer Armpump-OP unterziehen.



Pol Espargaró und Enea Bastianini hatten dagegen noch keine Rundenzeit zu Buche stehen, sie waren nach der Out-Lap wieder in die Box abgebogen.

In den finalen vier Minuten standen die entscheidenden Zeitenjagden an: Den Anfang machte Pol Espargaró, der sich zunächst auf Platz 7 einreihte. Petrucci zeigte zwei Sektorbestzeiten und löste Binder auf Platz 2 ab. Darüber durfte sich die Tech3-Box aber nur kurz freuen, weil Alex Márquez und Marini den KTM-Neuzugang übertrumpften: Der Rookie übernahm Platz 2.



Im Finish schien Oliveira kurz an Spitze auf, ehe Mir noch einmal zurückschlug und das Q1 in 1:53,931 min auf Rang 1 beendete. Beide sind damit weiter. Denn Marini verbesserte sich – erneut im Schlepptau von Alex Márquez – zwar noch, am Ende fehlten ihm aber genau 0,008 sec auf Oliveira.



Für Marinis Halbbruder Valentino Rossi gab es eine weitere Enttäuschung: Den Doha-GP wird der neunfache Weltmeister nur vom 21. Startplatz in Angriff nehmen.

Doha-GP, MotoGP, Q1:

1. Mir, Suzuki, 1:53,931 min

2. Oliveira, KTM, + 0,289 sec

3. Marini, Ducati, + 0,297

4. Alex Márquez, Honda, + 0,330

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,471

6. Nakagami, Honda, + 0,550

7. Petrucci, KTM, + 0,597

8. Binder, KTM, + 0,624

9. Bastianini, Ducati, + 0,701

10. Lecuona, KTM, + 0,800

11. Rossi, Yamaha, + 0,950

12. Savadori, + 1,892

Doha-GP, MotoGP, FP4:

1. Zarco, Ducati, 1:54,543 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,155 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,285

4. Quartararo, Yamaha, + 0,312

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,452

6. Rins, Suzuki, + 0,609

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,660

8. Martin, Ducati, + 0,674

9. Bagnaia, Ducati, + 0,710

10. Bradl, Honda, + 0,801



Ferner:

21. Rossi, Yamaha, + 1,445