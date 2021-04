Johann Zarco (Ducati/2.): Warum er Viñales fürchtet

Johann Zaco schaffte am letzten Sonntag in Doha Platz 2 hinter Maverick Viñales. Und er meinte nach Startplatz 2 in Doha: «Die Rennpace von Maverick ist besser als meine.»»

Johann Zarco bestätigte mit dem zweiten Startplatz beim zweiten Grasnd Prix der Saison auf dem Losail International Circuit seine ausgezeichnet Form udn die Schlagkraft der neuen Desmosedici GP21. Der Franzose (bisher 7 Podestplätze in der MotoGP, kein Sieg) kämpfte wacker gegen den Wind und freute sich dann über den Quali-Doppelsieg von Pramac-Ducati, der Teambesitzer Paolo Campinoti und Teammanager Francesco Guidotti in Jubelstürme ausbrechen ließ. Übrigens: Pramac fährt in der MotoGP-WM seit 20045 auf Ducati – und hat noch nie ein Rennen gewonnen!

«Im FP4 habe ich mich gut auf das Quali vorbereitet und nach dem Trainingssturz wieder Selbstvertrauen getankt», schilderte Zarco. «Ich habe versucht mit dem neuen Reifen eine gute Zeit zu fahren. Ich habe 1:53,9 min geschafft und wusste dann, dass ich noch Zeit für eine schnelle Runde habe. Ich habe geahnt, dass man mit einer niedrigen 1:53-min-Zeit in die erste Reihe fahren kann. Als ich dann auf dem Dashboard eine Zeit von 1:52,2 min sah, dachte ich, das muss für die Bestzeit gereicht haben. Abe dann habe ich gesehen, dass die Startnummer 89 auf dem besten Startplatz steht, mein Teamkollege, war ich erstens überrascht und zweitens glücklich, denn es läuft momentan fast perfekt für uns im Pramac-Team.»

«Weil der Wund so stark geblasen hat, habe ich heute auf das FP3 verzichtet. Außerdem war viel Sand in der Luft. Also habe ich lieber abgewartet und ein gutes FP4 gezeigt. Das ist mir wunschgemäß gelungen., ich hatte einen guten Speed, ich war Schnellster. Wir sind flott unterwegs, aber durch den Wund ist die Rennpace schwer zu halten. Ich vermute, Viñales hat im Moment eine bessere Rennpace als wir. Jetzt müssen wir abwarten, was wir am Sonntag bewerkstelligen können. Sicher ist die erste Startreihe hilfreich für unsere kraftvolle Ducati. Das wird in der Anfangsphase sicher ein Vorteil sein. Aber dann müssen wir uns auf die Verhältnisse einstellen. Keiner weiß momentan, was morgen in den ersten Runden passieren wird.»

Am Freitag war Zarco noch auf der Suche nach Speed, um Maverick Viñales in Zaum halten zu können. Hat er im Warm-up immer noch Arbeit vor sich? Zarco: «Es wird kaum klappen, im Warm-up noch etwas zu finden, weil es bei Hitze und am helllichten Tag stattfindet. Aber wir haben heute etwas gefunden, was uns schneller gemacht hat. Das war ein guter Fortschritt. Vielleicht bringt uns dieser Schritt ein noch besseres Gefühl für das Rennen als vor einer Woche. Das ist vorläufig aber schwer zu sagen.»

Doha-GP, Erfebnis MotoGP-Q2, 3. April

1. Martin, Ducati, 1:53,106 min

2. Zarco, Ducati, 1:53,263 min, + 0,157 sec

3. Viñales, Yamaha, 1:53,267, + 0,161

4. Miller, Ducati, 1:53,303, + 0,197

5. Quartararo, Yamaha, 1:53,469, + 0,363

6. Bagnaia, Ducati, 1:53,654, + 0,548

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:53,705, + 0,599

8. Rins, Suzuki, 1:53,754, + 0,639

9. Mir, Suzuki, 1:53,785, + 0,679

10. Morbidelli, Yamaha, 1:53,794, + 0,688

11. Bradl, Honda, 1:54,224, + 1,118

12. Oliveira, KTM, 1:55,096, + 1,990



Die weitere Startaufstellung:

13. Marini, Ducati, 1:54,228 min

14. Alex Márquez, Honda, 1:54,261

15. Pol Espargaró, Honda, 1:54,402

16. Nakagami, Honda, 1:54,481

17. Petrucci, KTM, 1:54,528

18. Binder, KTM, 1:54,555

19. Bastianini, Ducati, 1:54,632

20. Lecuona, KTM, 1:54,731

21. Rossi, Yamaha, 1:54,881

22. Savadori, Aprilia, 1:55,823