Warm-up Doha-GP: Bestzeit für Zarco – 19. Bradl

Das MotoGP-Warm-Up in Doha wurde heute eine Beute des Quali-Zweiten Johann Zarco auf der Pramac-Ducati. 18. Rossi. 19. Bradl.

Das zweite MotoGP-Warm-up der Saison 2021 fand um 15.40 Uhr Ortszeit auf dem 5,380 km langen Losail International Circuit statt, auf dem 2004 erstmals ein Motorrad-GP stattgefunden hat. Jorge Martin ist der siebte unterschiedliche Pole-Sitter in den letzten sieben Rennen. Seit dem Aragón-GP 2020 standen Nakagami, Pol Espargaró, Morbidelli, Oliveira und Bagnaia auf der besten Grid Position.

Francesco Guidotti, Teammanager von Pramac Ducati: «Die ersten beiden Startplätze, das war unerwartet, eine angenehme Überraschung. Johann ist sehr schnell und sehr konstant. Er kann heute gewinnen. Aber auch Jorge wird versuchen, heute zu gewinnen. Auch wenn er das nach dem Quzali anders dargestellt hat.»

Pramac-Ducati tritt in der MotoGP-WM seit 2005 mit den Desmosedici-Bikes an, aber ein Sieg fehlt noch in der Erfolgsbilanz von Teambesitzer Paolo Campinoti.

Aleix Espargaró sorgte mit 1:55,954 min für die ersten Bestzeit im Warm-up. Doch er wurde von Maverick Viñales bald um 0,193 sec unterboten.

Nach 12 der 20 Minuten lag Stedan Bradl an 15 Position, ihm fehlten 0,817 auf die neue Bestzeit von Fabio Quartararo, die bei 1:54,576 min lag. 2. Viñales, + 0,275. 3. Morbidelli, + 0,284. 4. Martin. 5. Mir. 6. Aleix Espargaró. 7. Bagnaia. 8. Marini. 9. Miller. 10. Pol Espargaró.

Dann brauste Johann Zarco mit der Pramac-Ducati an die zweite Position, er lag 0,270 sec hinter Quartararo.

Danach setzte sich Zarco mit der neuen Bestzeit von 1:54,482 min an die Spitze vor Quartararo auf der Monster-Yamaha, der jetzt 0,094 sec zurücklag. Stefan Bradl auf Platz 19. Rückstand 0,911 sec.

Ergebnis Warm-up MotoGP, 4. April

1. Zarco, Ducati, 1:54,482

2. Quartararo, Yamaha, + 0,094 sec

3. Viñales, Yamaha, + 0,369

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,378

5. Martin, Ducati, + 0,472

6. Bagnaia, Ducati, + 0,480

7. Mir, Suzuki, + 0,496

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,537

9. Rins, Suzuki, + 0,599

10. Nakagami, Honda, + 0,603

11. Bastianini, Ducati, + 0,690

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,694

13. Marini, Ducati, + 0,715

14. Petrucci, KTM, + 0,735

15. Miller, Ducati, + 0,738

16. Alex Márquez, Honda, + 0,755

17. Binder, KTM, + 0,803

18. Rossi, Yamaha, + 0,809

19. Bradl, Honda, + 0,911

20. Oliveira, KTM, + 1,078

21. Lecuona, KTM, + 1,611

22. Savadori, Aprilia, + 2.027

Doha-GP, MotoGP-Qualifying, 3. April

1. Martin, Ducati, 1:53,106 min

2. Zarco, Ducati, 1:53,263 min, + 0,157 sec

3. Viñales, Yamaha, 1:53,267, + 0,161

4. Miller, Ducati, 1:53,303, + 0,197

5. Quartararo, Yamaha, 1:53,469, + 0,363

6. Bagnaia, Ducati, 1:53,654, + 0,548

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:53,705, + 0,599

8. Rins, Suzuki, 1:53,754, + 0,639

9. Mir, Suzuki, 1:53,785, + 0,679

10. Morbidelli, Yamaha, 1:53,794, + 0,688

11. Bradl, Honda, 1:54,224, + 1,118

12. Oliveira, KTM, 1:55,096, + 1,990



Die weitere Startaufstellung:

13. Marini, Ducati, 1:54,228 min

14. Alex Márquez, Honda, 1:54,261

15. Pol Espargaró, Honda, 1:54,402

16. Nakagami, Honda, 1:54,481

17. Petrucci, KTM, 1:54,528

18. Binder, KTM, 1:54,555

19. Bastianini, Ducati, 1:54,632

20. Lecuona, KTM, 1:54,731

21. Rossi, Yamaha, 1:54,881

22. Savadori, Aprilia, 1:55,823