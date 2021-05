Pecco Bagnaia (4.): Verrücktes Rennen war sein Glück

Francesco Bagnaia kommt nach Platz 4 in Le Mans als WM-Zweiter zum Heimrennen in Mugello. Problemlos lief das erste Flag-to-Flag-Rennen seiner Karriere für den italienischen Ducati-Werksfahrer aber nicht ab.

Mit Platz 4 verlor Francesco «Pecco» Bagnaia die WM-Führung zwar wieder an Fabio Quartararo, er liegt vor dem Heimrennen in Mugello aber nur einen Punkt zurück. Nach dem verpassten Q2-Einzug und einem chaotischen Rennen konnte der Ducati-Werksfahrer damit gut leben: «Ich hatte in diesem verrückten Rennen Glück, dass ich das Motorrad wechseln konnte, weil am ersten etwas nicht richtig funktionierte. Das müssen wir anhand der Daten checken», verriet er.

«Ich bin aber glücklich, weil ich nach zwei Long-Lap-Penalties noch Vierter geworden bin», fuhr der 24-jährige Italiener fort. «Ich war überzeugt, dass ich die richtige Geschwindigkeit hatte, aber meine Crew hat mir nach dem Rennen gesagt, dass ich 3 km/h schneller war als erlaubt. Auf diesem Motorrad ist es sehr schwierig, die 3 km/h zu merken. Das nächste Mal werde ich besser aufpassen. Es ist aber korrekt, dass ich bestraft worden bin. Denn eine Regel ist dazu da, um eingehalten zu werden. Ich habe dadurch sieben Sekunden verloren.»

Dieselbe Strafe bekam sein Teamkollege und der spätere Sieger Jack Miller aufgebrummt. Nur ein Zufall oder gab es ein Problem am Pit-Limiter der Werks-Desmosedici? «Wenn nur wir zwei betroffen waren, bedeutet das, dass wir uns das genauer anschauen müssen», stellte auch Pecco fest. «Es ist aber nicht so, dass etwas nicht funktioniert hätte. Aber wenn man den Pit-Limiter aktiviert, ist man zunächst bei rund 70 km/h. Dann wird man schrittweise langsamer.»

Trotz des nicht problemlosen Wochenendes mausert sich der Moto2-Weltmeister von 2018 immer mehr zu einem konkreten Titelanwärter. «Das freut mich zu hören. Das bin ich in der MotoGP nicht gewohnt», erwiderte er fast schon verlegen. «Es ist schön, vorne dabei zu sein, auch nach so einem Wochenende. Das heißt, dass die Dinge einfach gut laufen. Ich fühle mich wahnsinnig gut mit dem Motorrad und dem Team. Wir arbeiten gut. Ich kann jetzt aber noch nicht an den Titel denken, wir haben erst fünf Rennen absolviert. Die Situation im Titelkampf wird sich meiner Meinung nach erst nach Misano ein bisschen besser abzeichnen. Wir werden sehen, wo wir dann stehen werden. Für den Moment bin ich zufrieden mit dem, was wir leisten, auch wenn wir noch Arbeit vor uns haben. Denn hier wäre es ohne Flag-to-Flag, wie schon gesagt, nicht so gut gelaufen.»

Ergebnisse MotoGP Le Mans/F, 16. Mai

1. Jack Miller, Ducati, 27 Runden in 47:25,473 min

2. Johann Zarco, Ducati, +3,970 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, +14,468

4. Pecco Bagnaia, Ducati, +16,172

5. Danilo Petrucci, KTM, +21,430

6. Alex Márquez, Honda, +23,509

7. Takaaki Nakagami, Honda, +30,164

8. Pol Espargaró, Honda, +35,221

9. Iker Lecuona, KTM, +40,432

10. Maverick Viñales, Yamaha, +40,577

11. Valentino Rossi, Yamaha, +42,198

12. Luca Marini, Ducati, +52,408

13. Brad Binder, KTM, +59,377

14. Enea Bastianini, Ducati, +1:02,224 min

15. Tito Rabat, Ducati, +1:09,651

16. Franco Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Runden zurück

– Miguel Oliveira, KTM, 15 Runden zurück

– Alex Rins, Suzuki, 15 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 16 Runden zurück

– Joan Mir, Suzuki, 23 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen:

1. Quartararo 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Viñales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaró 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Marquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Márquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.



Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo 143. 2. Monster Energy Yamaha 136 Punkte. 3. Pranac Racing 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR-Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24.