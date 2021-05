Fabio Quartararo (Yamaha/3.): Endlich im Regen vorne

«Ich bleibe im Regen nicht lange vorne», hatte Polesetter Fabio Quartararo vor dem Rennen befürchtet. Aber dann eroberte der Yamaha-Star mit Rang 3 die WM-Führung!

Bei seinem Heim-Grand-Prix auf dem 4,185 km langen Circuit Buagtti in Le Mans sicherte sich Fabio Quartararo (22) den dritten Platz auf dem Podest und das in seinem ersten nassen MotoGP-Rennen. Während es beim Start noch trocken war, fuhr der Yamaha-Pilot eine gute erste Runde, wobei ihn Maverick Viñales in der ersten Kurve von innen überholte, weil Fabio wegen der Naxchwirklungen des Holeshot-Devices zu weit ging. Als dann der Regen einsetzte, lieferten sich Quartararo, Viñales und Miller einen spektakulären Kampf.

«In Kurve 9 hat es dann schon richtig geregnet und ich habe beim Bremsen ein wenig die Kontrolle über die Front verloren», berichtete der 22-jährige Franzose. «Deshalb habe ich beschlossen, bis zur Boxengasse, wo ich das Motorrad wegen des Flag-to-Flag-Rennens wechseln durfte, ziemlich aufrecht zu fahren und keine Risiken mehr einzugehen.»

Was dann geschah, brachte dem Sieger von Doha und Portimão die Strafe für eine lange Rennrunde ein. «Ich habe in der Pitlane auf die Nummern am Boden geschaut und wollte dann zuerst in Bastianinis Box fahren. Dort haben sie mich verjagt. Dann bin ich zwar in meine Box gefahren, aber auf das falsche Motorrad aufgestiegen.»

Der Polesetter von Le Mans wurde zu Beginn des MotoGP-Rennens von einigen seiner Gegner, unter anderem von Marc Márquez, überholt. Als dieser im Nassen zu schlittern begann und dann einen Highsider hatte, packte Quartararo seine Chance und gab alles, um auf dem Motorrad sitzen zu bleiben.

«Ich habe heute in meinem ersten Grand Prix in der Königsklasse im Regen viel gelernt», erklärte der WM-Leader. «Ich habe von Anfang an maximal gepusht und hatte vorne und hinten die weichen Reifen montiert. Zehn Runden vor dem Ende haben die Reifen begonnen durchzudrehen; der vordere war komplett zerstört. Beim Bremsen habe ich stark gewackelt, aber auf der Geraden war es okay. Während der letzten fünf Runden war Bagnaia extrem schnell und ich hatte schon Angst, dass er mir den Podestplatz wegschnappen würde. Hätten wir noch zwei Runden mehr fahren müssen, wäre das wahrscheinlich auch passiert.»

Für den Monster Energy Yamaha-Werkspiloten war der Grand Prix in Le Mans extrem interessant, da es sich wegen des Regens und der Strafe von anderen Rennen unterschied. «Ich habe das Beste draus gemacht», meinte «El Diablo» Quartararo. «Es war eine tolle Erfahrung, da ich noch nie bei einem Rennen, auch nicht in der Moto3 oder in der Moto2, im Nassen auf dem Podium gelandet bin.»

«Normalerweise bin ich unter diesen Verhältnissen immer auf dem 16. oder 17. Platz herumgefahren. Aber heute habe ich gepusht und hatte zu Beginn viele Chancen, die Reifen ordentlich zu erwärmen. Und dann trotz des Regens auf dem dritten Platz zu landen, noch dazu beim Heimrennen, das motiviert mich sehr für die nächsten Rennen in der Weltmeisterschaft.»

Ergebnisse MotoGP Le Mans/F, 16. Mai

1. Jack Miller, Ducati, 27 Runden in 47:25,473 min

2. Johann Zarco, Ducati, +3,970 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, +14,468

4. Pecco Bagnaia, Ducati, +16,172

5. Danilo Petrucci, KTM, +21,430

6. Alex Márquez, Honda, +23,509

7. Takaaki Nakagami, Honda, +30,164

8. Pol Espargaró, Honda, +35,221

9. Iker Lecuona, KTM, +40,432

10. Maverick Viñales, Yamaha, +40,577

11. Valentino Rossi, Yamaha, +42,198

12. Luca Marini, Ducati, +52,408

13. Brad Binder, KTM, +59,377

14. Enea Bastianini, Ducati, +1:02,224 min

15. Tito Rabat, Ducati, +1:09,651

16. Franco Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Runden zurück

– Miguel Oliveira, KTM, 15 Runden zurück

– Alex Rins, Suzuki, 15 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 16 Runden zurück

– Joan Mir, Suzuki, 23 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Viñales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaró 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Márquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Márquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.

Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo 143. 2. Monster Energy Yamaha 136 Punkte. 3. Pranac Racing 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR-Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24.