Pol Espargaró (Honda/12.): Flügel der Honda verloren

Repsol-Honda-Werkspilot Pol Espargaró sicherte sich im MotoGP-Rennen von Mugello den zwölften Rang und schilderte das Pech mit seinem defekten Frontflügel.

Der Spanier Pol Espargaró fuhr am Sonntag in Mugello mit seiner Repsol-Werks-Honda von Platz 12 los und kam nach 23 Runden auch genau dort wieder an, obwohl vor ihm einige Asse die Segel vorzeitig streichen mussten. Der 29-jährige Katalane büßte 26 Sekunden auf den entfesselten Tagessieger Fabio Quartararo (Yamaha) ein.

Espargaros älterer Bruder Aleix (31) konnte mit bisher im Topspeed unterlegenen Aprilia RS GP mit P7 überzeugen. Pol Espargaro war nach dem Ausfall von Teamkollegen Marc Marquez und dem Sturz des Japaners Taka Nakagami (LCR-Honda) am Ende in der Toskana sogar noch bester Honda-Fahrer.

«Mein Rennen war ein wenig schwierig», fasst der letztjährige WM-Fünfte (auf KTM) zusammen. «Am Start war es nicht so schlecht, ich war hinter Taka. Dann ist mit dem Flügel vorne irgendetwas passiert. Ich habe das Teil in der Anfahrt zur ersten Kurve verloren. Es war in der vierten oder fünften Runde, ich hatte ab dann Probleme bei den Richtungswechsel.»

Der abgefallene Winglet zerstörte das Rennen für den Wahl-Andorraner: «Das Rennen war ab diesem Zeitpunkt kompliziert. Ich habe viel Boden verloren. Wir müssen herausfinden, warum der Flügel davongeflogen ist. Wir wollen weiter kämpfen und es in Barcelona besser machen. Es ist irgendwie gut, dass es jetzt gleich in Barcelona weiter geht.»

Zur Tragik um den Tod der Schweizer Moto3-Hoffnung Jason Dupasquier (19) sagt der Routinier. «Das GP-Fahrerlager muss sich emotional wieder fangen nach den Geschehnissen an diesem Wochenende. Es war ein harter Moment für alle von uns. Wir müssen jetzt aber weitermachen. Das ist es, worauf es in der MotoGP ankommt. Wir müssen in der bestmöglichen Stimmung in Barcelona weitermachen.»

MotoGP-Ergebnis Mugello, 30. Mai:

1. Quartararo, Yamaha, 23 Runden in 41:16,344 min

2. Oliveira, KTM, + 2,592 sec

3. Mir, Suzuki, + 3,000

4. Zarco, Ducati, + 3,535

5. Binder, KTM, + 4,903

6. Miller, Ducati, + 6,233

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 8,030

8. Viñales, Yamaha, + 17,239

9. Petrucci, KTM, + 23,296

10. Rossi, Yamaha, + 25,146

11. Lecuona, KTM, + 25,152

12. Pol Espargaró, Honda, + 26,059

13. Pirro, Ducati, + 26,182

14. Alex Márquez, Honda, + 29,400

15. Savadori, Aprilia, + 32,378

16. Morbidelli, Yamaha, + 37,906

17. Marini, Ducati, + 50,306

Stand Fahrer-WM nach 6 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo 105 Punkte. 2. Zarco 81. 3. Bagnaia 79. 4. Miller 74. 5. Mir 65. 6. Viñales 64. 7. Aleix Espargaró 44. 8. Binder 35. 9. Morbidelli 33. 10. Oliveira 29. 11. Pol Espargaró 29. 12. Nakagami 28. 13. Rins 23. 14. Petrucci 23. 15. Alex Márquez 20. 16. Bastianini 20. 17. Martin 17. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Bradl 11. 22. Marini 9. 23. Pirro 3. 24. 24. Savadori 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 132 Punkte. 2. Ducati 123. 3. Suzuki 69. 4. KTM 58. 5. Honda 47. 6. Aprilia 44.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 169 Punkte. 2. Ducati Lenovo 153. 3. Pramac Racing 102. 4. Suzuki Ecstar 88. 5. Red Bull KTM Factory Racing 64. 6. Repsol Honda 52. 7. Petronas Yamaha SRT 48. 8. LCR-Honda 48. 9. Aprilia Racing Team Gresini 47. 10. Tech3 KTM Factory Racing 36. 11. Esponsorama Racing Ducati 29.