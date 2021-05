Lorenzo Savadori (15.): «Márquez kostete mich Zeit»

Aprilia-Werksfahrer Lorenzo Savadori fuhr mit Platz 15 in Mugello sein zweitbestes Saisonergebnis ein, jedoch ärgerte sich der Italiener über den Kampf mit Alex Márquez. Zudem klagte er über Top-Speed-Nachteile.

Nach Platz 14 in Portugal sammelte Lorenzo Savadori beim Italien-GP mit Platz 15 erneut einen WM-Punkt. Doch der Aprilia-Werksfahrer ärgerte sich über eine verpasste Chance: «Es war kein schlechtes Wochenende. Zu Rennbeginn konnte ich mit Valentino Rossi die Lücke zu den Fahrern vor uns schließen und ich fuhr hinter ihm meine schnellste Runde», holte der 28-Jährige aus.

«Doch als ich dann mit Alex Márquez kämpfen musste, verlor ich den Anschluss an die vorausfahrende Gruppe. Vielleicht hätte ich eine bessere Platzierung erreichen können, aber der Kampf mit Alex kostete mich viel Zeit. Dadurch schafften wir es nicht, die anderen Piloten einzuholen.»

Dass er in einen Kampf mit Márquez verwickelt wurde, schob Savadori in erster Linie auf den fehlenden Top-Speed der Aprilia: «Insgesamt war es positives Wochenende, ich fuhr ein solides Rennen und hatte einen guten Rhythmus, der für die Top-10 gereicht hätte. Jedoch müssen wir in Sachen Top-Speed eine Lösung finden. Besonders hier in Mugello habe ich auf der langen Geraden zu viel Zeit verloren, was ein großes Problem war», sorgte sich der Italiener.

Savadori überquerte den Zielstrich beim Aprilia-Heimrennen 32 Sekunden hinter Rennsieger Fabio Quartararo (Yamaha) und liegt mit drei WM-Punkten derzeit auf WM-Rang 24.

MotoGP-Ergebnis Mugello, 30. Mai:

1. Quartararo, Yamaha, 23 Runden in 41:16,344 min

2. Oliveira, KTM, + 2,592 sec

3. Mir, Suzuki, + 3,000

4. Zarco, Ducati, + 3,535

5. Binder, KTM, + 4,903

6. Miller, Ducati, + 6,233

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 8,030

8. Viñales, Yamaha, + 17,239

9. Petrucci, KTM, + 23,296

10. Rossi, Yamaha, + 25,146

11. Lecuona, KTM, + 25,152

12. Pol Espargaró, Honda, + 26,059

13. Pirro, Ducati, + 26,182

14. Alex Márquez, Honda, + 29,400

15. Savadori, Aprilia, + 32,378

16. Morbidelli, Yamaha, + 37,906

17. Marini, Ducati, + 50,306

Stand Fahrer-WM nach 6 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo 105 Punkte. 2. Zarco 81. 3. Bagnaia 79. 4. Miller 74. 5. Mir 65. 6. Viñales 64. 7. Aleix Espargaró 44. 8. Binder 35. 9. Morbidelli 33. 10. Oliveira 29. 11. Pol Espargaró 29. 12. Nakagami 28. 13. Rins 23. 14. Petrucci 23. 15. Alex Márquez 20. 16. Bastianini 20. 17. Martin 17. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Bradl 11. 22. Marini 9. 23. Pirro 3. 24. 24. Savadori 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 132 Punkte. 2. Ducati 123. 3. Suzuki 69. 4. KTM 58. 5. Honda 47. 6. Aprilia 44.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 169 Punkte. 2. Ducati Lenovo 153. 3. Pramac Racing 102. 4. Suzuki Ecstar 88. 5. Red Bull KTM Factory Racing 64. 6. Repsol Honda 52. 7. Petronas Yamaha SRT 48. 8. LCR-Honda 48. 9. Aprilia Racing Team Gresini 47. 10. Tech3 KTM Factory Racing 36. 11. Esponsorama Racing Ducati 29.