Hervé Poncharal zu Lecuona: Starker Kampf mit Vale

Das KTM-Tech3-Team verzeichnete mit Platz 9 und 11 für Danilo Petrucci und Iker Lecuona in Mugello erneut ein starkes Mannschaftsresultat. Teamchef Hervé Poncharal freute sich besonders über den kampflustigen Lecuona.

Bereits beim Frankreich-GP bereiteten Danilo Petrucci und Iker Lecuona KTM-Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal viel Freude. Als Fünfter und Neunter überquerten der Italiener und der Spanier den Zielstrich in Le Mans, am Wochenende bestätigten sie auf dem Autodromo Internazionale del Mugello ihren Aufwärtstrend.

Beide Fahrer entschieden sich vor dem Start des Italien-GP für den harten Vorderreifen, «was in den letzten Rennrunden aufgrund der hohen Streckentemperaturen sicherlich ein Vorteil war», analysierte Poncharal. Er ergänzte: «Beide hatten eine starke Pace und schafften es, einige Fahrer zu überholen. Natürlich profitieren sie von verschiedenen Stürzen, aber sowohl Danilo als auch Iker konnten sehr interessante Rundenzeiten fahren.»

Auch die Angriffslustigkeit seiner Fahrer bereitete dem Franzosen viel Freude: «Iker kämpfte das ganze Rennen über mit Danilo und in der letzten Runde hatte er einen starken Zweikampf mit Valentino Rossi, der ihn am Ende mit nur sechs Tausendstelsekunden Vorsprung geschlagen hat. Iker konnte im Rennen einige wichtige Dinge lernen», freute sich Poncharal über die Fortschritte seines Schützlings, der das Rennen als 11. beendete.

Petrucci überquerte die Linie zwei Sekunden vor Lecuono als 9., was Poncharal wenig überraschte: «Dass Danilo sein Heimrennen in Mugello in den Top-10 beendet, hätte ich schon vor dem Rennen unterschrieben. Es zeigt uns, dass wir in der Meisterschaft nicht zu weit weg sind und uns diese positive Einstellung und den Kampfgeist weiter bewahren sollten», erklärte der Franzose optimistisch.

MotoGP-Ergebnis Mugello, 30. Mai:

1. Quartararo, Yamaha, 23 Runden in 41:16,344 min

2. Oliveira, KTM, + 2,592 sec

3. Mir, Suzuki, + 3,000

4. Zarco, Ducati, + 3,535

5. Binder, KTM, + 4,903

6. Miller, Ducati, + 6,233

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 8,030

8. Viñales, Yamaha, + 17,239

9. Petrucci, KTM, + 23,296

10. Rossi, Yamaha, + 25,146

11. Lecuona, KTM, + 25,152

12. Pol Espargaró, Honda, + 26,059

13. Pirro, Ducati, + 26,182

14. Alex Márquez, Honda, + 29,400

15. Savadori, Aprilia, + 32,378

16. Morbidelli, Yamaha, + 37,906

17. Marini, Ducati, + 50,306

Stand Fahrer-WM nach 6 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo 105 Punkte. 2. Zarco 81. 3. Bagnaia 79. 4. Miller 74. 5. Mir 65. 6. Viñales 64. 7. Aleix Espargaró 44. 8. Binder 35. 9. Morbidelli 33. 10. Oliveira 29. 11. Pol Espargaró 29. 12. Nakagami 28. 13. Rins 23. 14. Petrucci 23. 15. Alex Márquez 20. 16. Bastianini 20. 17. Martin 17. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Bradl 11. 22. Marini 9. 23. Pirro 3. 24. 24. Savadori 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 132 Punkte. 2. Ducati 123. 3. Suzuki 69. 4. KTM 58. 5. Honda 47. 6. Aprilia 44.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 169 Punkte. 2. Ducati Lenovo 153. 3. Pramac Racing 102. 4. Suzuki Ecstar 88. 5. Red Bull KTM Factory Racing 64. 6. Repsol Honda 52. 7. Petronas Yamaha SRT 48. 8. LCR-Honda 48. 9. Aprilia Racing Team Gresini 47. 10. Tech3 KTM Factory Racing 36. 11. Esponsorama Racing Ducati 29.