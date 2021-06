Montmeló, Warm-up: Nakagami (Honda) vor Yamaha-Duo

Takaaki Nakagami in Barcelona

LCR-Fahrer Takaaki Nakagami geht mit der Warm-up-Bestzeit im Rücken in das MotoGP-Rennen beim Catalunya-GP. Maverick Viñales landete auf Platz 2, fabrizierte aber am Ende des Session auch einen Sturz.

Über Nacht waren die befürchteten Niederschläge in Montmeló, etwa 20 Kilometer nordöstlich von Barcelona gelegen, ausgeblieben. Am Sonntagmorgen fielen zwar ein paar Regentropfen vom bewölkten Himmel über dem «Circuit de Barcelona-Catalunya», das Warm-up fand aber auf trockener Strecke statt. 25 Grad Asphalttemperatur wurden gemessen. Am Samstagvormittag waren es noch mehr als 30 Grad.

Im Hinblick auf die Reifenwahl für das 24-Runden-Rennen interessant: Pole-Setter Fabio Quartararo begann das Warm-up genauso wie sein Yamaha-Markenkollege Valentino Rossi und den KTM-Piloten Petrucci und Binder auf dem harten Hinterreifen. «Mit dem Hard werden zwei Runden nötig sein, um den Reifen auf Temperatur zu bringen», erklärte Michelin-Zweirad-Manager Piero Taramasso gegenüber MotoGP-Reporter Simon Crafar.

Zur Halbzeit der Session lag Johann Zarco mit einer 1:39,874 min an der Spitze des Klassements, allerdings war der Pramac-Ducati-Pilot auf der Reifenkombination Soft-Soft unterwegs. Dass der weiche Hinterreifen eine Option für das Rennen sein könnte, bezweifelte Taramasso – außer ein Regenschauer sorge für besonders niedrige Asphalttemperaturen.

Franco Morbidelli und Maverick Viñales (beide auf Soft-Medium) schoben sich wenig später knapp vor Zarco, ehe LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami (vorne und hinten auf Medium) in 1:39,783 min eine neue Bestzeit fuhr.

Fünf Minuten vor Schluss lag Marc Márquez auf Platz 8, Valentino Rossi auf 10.

Im Finish stürzte Viñales noch in Kurve 7. Der Yamaha-Werksfahrer, der auf keiner schnellen Runde war, blieb unverletzt, gab seinen Mechanikern aber Extra-Arbeit auf.

In der Zeitenliste gab es keine großen Verschiebungen mehr, Nakagami beendete das Warm-up wie schon vor sieben Tagen in Mugello als Schnellster.

Zur Erinnerung: Weil für die Formel 1 in Baku (Aserbaidschan) heute um 14 Uhr (MESZ) der Startschuss fällt, gehen die Ampeln in Montmeló für die MotoGP-Stars schon um 13 Uhr aus. Die Moto3-Klasse ist zuvor um 11.20 Uhr dran, die Moto2-Klasse folgt erst um 14.30 Uhr – und damit vor dem dritten Saisonrennen des MotoE-Weltcups um 16 Uhr.

MotoGP-Ergebnis, Warm-up, Montmeló (6. Juni):

1. Nakagami, Honda, 1:39,783 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,036 sec

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,067

4. Zarco, Ducati, + 0,091

5. Quartararo, Yamaha, + 0,273

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,359

7. Bagnaia, Ducati, + 0,420

8. Marc Márquez, Honda, + 0,503

9. Mir, Suzuki, + 0,528

10. Rossi, Yamaha, + 0,567

11. Petrucci, KTM, + 0,653

12. Bastianini, Ducati, + 0858

13. Martin, Ducati, + 0,863

14. Miller, Ducati, + 0,870

15. Oliveira, KTM, + 0,880

16. Lecuona, KTM, + 0,946

17. Binder, KTM, + 0,959

18. Alex Márquez, Honda, + 0,998

19. Marini, Ducati, + 1,016

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,287

21. Savadori, Aprilia, + 1,747

MotoGP-Ergebnis, Q2, Montmeló (5. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 1:38,853 min

2. Miller, Ducati, 1:38,890 min, + 0,037 sec

3. Zarco, Ducati, 1:39,049, + 0,196

4. Oliveira, KTM, 1:39,099, + 0,246

5. Morbidelli, Yamaha, 1:39,109, + 0,256

6. Viñales, Yamaha, 1:39,157, + 0,304

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,218, + 0,365

8. Binder, KTM, 1:39,343, + 0,490

9. Bagnaia, Ducati, 1:39,359, + 0,506

10. Mir, Suzuki, 1:39,431, + 0,578

11. Rossi, Yamaha, 1:39,605, + 0,752

12. Pol Espargaró, Honda, 1:41,791, + 2,938



Die weitere Startaufstellung:

13. Marc Márquez, Honda, 1:39,181 min

14. Nakagami, Honda, 1:39,347

15. Martin, Ducati, 1:39,532

16. Lecuona, KTM, 1:39,567

17. Bastianini, Ducati, 1:39,590

18. Petrucci, KTM, 1:39,744

19. Marini, Ducati, 1:39,942

20. Alex Márquez, Honda, 1:40,009

21. Savadori, Aprilia, 1:40,158