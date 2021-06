Alex Rins (11.): «Viele verschiedene Situationen»

Alex Rins gab beim Sachsenring-GP nach kurzer Verletzungspause sein Comeback. Das lädierte Handgelenk machte dem Suzuki-Piloten im Rennverlauf weniger zu schaffen als die wechselhaften Witterungsbedingungen.

Nachdem Alex Rins am Donnerstag vor seinem Heim-GP in Montmeló mit dem Rennrad zu Sturz kam und sich einen handgelenksnahen Bruch der Speiche im rechten Arm zugezogen hatte, saß er am Sachsenring wieder im Sattel seiner Suzuki GSX-RR.

Im Qualifying am Samstag hatte sich Rins durch Q1 ins Q2 gearbeitet, wo er abermals auf bummelnde Fahrer traf, die seine Runden zerstörten: «Ich bin auf meiner ersten schnellen Runde in eine Gruppe langsamerer Fahrer gefahren und habe Zeit verloren. Das macht alles keinen Sinn. Wir brauchen eine Rennleitung, die bei solchen Aktionen durchgreift», meckerte der Suzuki-Pilot nach Startplatz 11 am Samstag.

Durch diesen Zwischenfall hatte der 25-Jährige schon vor dem Rennen eine schwierige Ausgangslage: «Unser Problem begann am Samstag. Da ich von den anderen Fahrern ausgebremst wurde, musste ich von Position 11 starten, was mir das Vorankommen erschwerte», gab Rins zu verstehen.

Das 30 Runden lange Rennen wurde zur Belastungsprobe des lädierten Handgelenks, jedoch spielte die Verletzung beim Spanier nur eine untergeordnete Rolle. Viel mehr machten ihm die vereinzelten Regentropfen in der ersten Rennhälfte zu schaffen: «Es war ein hartes Rennen, da es viele verschiedene Situationen gab, auf die ich mich einstellen musste», holte er aus. «Ich hatte einen guten Start und war direkt hinter Brad Binder. Ich habe versucht ihn zu überholen, da ich eine bessere Pace hatte. Die Schmerzen in der Hand konnte ich gut kompensieren, aber als der Regen kam, habe ich mein ganzes Selbstvertrauen verloren», erklärte Rins.

«In dieser Saison habe ich bereits fünf Nuller fabriziert, weshalb die Situation nicht leicht für mich war. Deshalb hatte ich, als der Regen kam, so zu kämpfen. Ich wollte einfach nicht schon wieder stürzen.»

Ergebnisse MotoGP Sachsenring/D:

1. Marc Márquez (E), Honda, 30 Runden in 41:07,243 min

2. Miguel Oliveira (P), KTM, +1,610 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +6,772

4. Brad Binder (ZA), KTM, +7,922

5. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +8,591

6. Jack Miller (AUS), Ducati, +9,096

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,371

8. Johann Zarco (F), Ducati, +11,439

9. Joan Mir (E), Suzuki, +11,625

10. Pol Espargaró (E), Honda, +14,769

11. Alex Rins (E), Suzuki, +16,803

12. Jorge Martin (E), Ducati, +16,915

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,217

14. Valentino Rossi (I), Yamaha, +22,300

15. Luca Marini (I), Ducati, +23,615

16. Enea Bastianini (I), Ducati, +23,738

17. Iker Lecuona (E), KTM, +23,946

18. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +24,414

19. Maverick Vinales (E), Yamaha, +24,715

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 25 Runden zurück

– Danilo Petrucci (I), KTM, 26 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Honda, 26 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 8 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 131 Punkte. 2. Zarco 109. 3. Miller 100. 4. Bagnaia 99. 5. Mir 85. 6. Viñales 75. 7. Oliveira 74. 8. Binder 56. 9. Aleix Espargaró 53. 10. Marc Márquez 41. 11. Morbidelli 40. 12. Pol Espargaró 35. 13. Nakagami 34. 14. Rins 28. 15. Bastianini 26. 16. Alex Márquez 25. 17. Martin 23. 18. Petrucci 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 159 Punkte. 2. Ducati 154. 3. KTM 103. 4. Suzuki 89. 5. Honda 77. 6. Aprilia 54.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 206 Punkte. 2. Ducati Lenovo 199. 3. Pramac Racing 136. 4. Red Bull KTM Factory Racing 130. 5. Suzuki Ecstar 113. 6. Repsol Honda 83. 7. LCR Honda 59. 8. Petronas Yamaha SRT 57. 9. Aprilia Racing Team Gresini 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 40. 11. Tech3 KTM Factory Racing 36.