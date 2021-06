Unfassbar: Maverick Viñales Letzter im Sachsenring-GP

Während Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo im MotoGP-Rennen auf dem Sachsenring Platz 3 eroberte und die WM-Führung ausbaute, wurden seine Markenkollegen vernichtend geschlagen.

Vorletzter auf dem Grid, Letzter im Ziel: Maverick Viñales hat in Sachsen den Tiefpunkt erreicht. Der Spanier war der Schlechteste des Yamaha-Quartetts, von dem nur der drittplatzierte WM-Leader Fabio Quartararo glänzte, der sich lediglich Marc Márquez (Repsol Honda) und Miguel Oliveira (Red Bull KTM) beugen musste.

«Alle reden nur davon, dass Marc Márquez der Einzige ist, der die Honda schnell bewegen kann», twitterte Loris Baz. «Aber was ist mit Yamaha (Quartararo)?»



Valentino Rossi kam als 14. ins Ziel, Vizeweltmeister Franco Morbidelli wurde 18. und Vorletzter, Viñales hatte die rote Laterne. 24,715 sec verlor Viñales auf Sieger Márquez, in der Weltmeisterschaft liegt er mit 75 Punkten auf Platz 6. Oliveira lauert nur nich einen Punkt dahinter.

Seit 2015 fährt Viñales MotoGP, zuerst zwei Jahre bei Suzuki, seither bei Yamaha. So schlecht wie dieses Mal auf dem Sachsenring war er in einem Rennen noch nie. «Ich habe keine Antworten auf die Fragen», hielt der 26-Jährige fest. «Ich fuhr zirka 15 Runden hinter Marini und Bastianini, ein Überholen war unmöglich. Ihre Bikes haben mehr Leistung und sie konnten später bremsen. Morbidelli auf der Yamaha zu überholen, war viel einfacher. Als ich sah, auf welchem Platz ich fuhr, ließ ich mich zurückfallen, um frische Luft zu haben und Daten zu sammeln. Niemand kann beantworten, was los war. Meine derzeitige Arbeit ist Daten zu sammeln. Das ist traurig, aber so ist es. Es tut mir leid, ich kann nicht mehr tun.»

Ergebnisse MotoGP Sachsenring/D:

1. Marc Márquez (E), Honda, 30 Runden in 41:07,243 min

2. Miguel Oliveira (P), KTM, +1,610 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +6,772

4. Brad Binder (ZA), KTM, +7,922

5. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +8,591

6. Jack Miller (AUS), Ducati, +9,096

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,371

8. Johann Zarco (F), Ducati, +11,439

9. Joan Mir (E), Suzuki, +11,625

10. Pol Espargaró (E), Honda, +14,769

11. Alex Rins (E), Suzuki, +16,803

12. Jorge Martin (E), Ducati, +16,915

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,217

14. Valentino Rossi (I), Yamaha, +22,300

15. Luca Marini (I), Ducati, +23,615

16. Enea Bastianini (I), Ducati, +23,738

17. Iker Lecuona (E), KTM, +23,946

18. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +24,414

19. Maverick Vinales (E), Yamaha, +24,715

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 25 Runden zurück

– Danilo Petrucci (I), KTM, 26 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Honda, 26 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 8 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 131 Punkte. 2. Zarco 109. 3. Miller 100. 4. Bagnaia 99. 5. Mir 85. 6. Viñales 75. 7. Oliveira 74. 8. Binder 56. 9. Aleix Espargaró 53. 10. Marc Márquez 41. 11. Morbidelli 40. 12. Pol Espargaró 35. 13. Nakagami 34. 14. Rins 28. 15. Bastianini 26. 16. Alex Márquez 25. 17. Martin 23. 18. Petrucci 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 159 Punkte. 2. Ducati 154. 3. KTM 103. 4. Suzuki 89. 5. Honda 77. 6. Aprilia 54.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 206 Punkte. 2. Ducati Lenovo 199. 3. Pramac Racing 136. 4. Red Bull KTM Factory Racing 130. 5. Suzuki Ecstar 113. 6. Repsol Honda 83. 7. LCR Honda 59. 8. Petronas Yamaha SRT 57. 9. Aprilia Racing Team Gresini 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 40. 11. Tech3 KTM Factory Racing 36.