Iker Lecuona (KTM/17.): Punktelos nach Magenproblemen

Tech 3-KTM-Pilot Iker Lecuona begann den Sachsenring-GP mit einer starken Aufholjagd, bevor ihn Magenprobleme einbremsten. Anschließend brachte man den Spanier für weitere Untersuchungen ins Medical Center.

Von Startplatz 20 zeigte Tech 3-KTM-Pilot Iker Lecuona beim «Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland» eine starke Anfangsphase. In der ersten Runde hatte er bereits fünf Positionen gutgemacht und lag mit Platz 15 innerhalb der Punkteränge. In Runde 11 hatte sich der 21-Jährige bis auf den 13. Rang vorgekämpft und war sogar an Ducati-Werkspilot Pecco Bagnaia vorbeigegangen.

Doch in der zweiten Rennhälfte verlor der KTM-Pilot immer mehr an Boden und kam letztendlich als 17. ins Ziel. Damit verpasste Lecuona zum sechsten Mal in dieser Saison die Punkteränge: «Ich war innerhalb der Top-15, aber zu Rennmitte fühlte ich mich plötzlich schlecht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich etwas Schlechtes gegessen, aber ich hatte große Magenbeschwerden», erklärte der 21-jährige Spanier seinen Leistungsabfall.

Lecuona fügte hinzu: «Es war für mich schwer, die Pace hochzuhalten, da ich keine Kraft mehr hatte. Ich kämpfte mit Hilfe meiner Knie und Ellbogen, aber ich habe es dennoch nicht geschafft, das Rennen an einer anständigen Position zu beenden.»

Die anschließende virtuelle Pressekonferenz von Tech3 wurde abgesagt, denn Lecuona wurde nach dem Rennen für weitere Untersuchungen ins Medical Centre gebracht.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring/D:

1. Marc Márquez (E), Honda, 30 Runden in 41:07,243 min

2. Miguel Oliveira (P), KTM, +1,610 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +6,772

4. Brad Binder (ZA), KTM, +7,922

5. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +8,591

6. Jack Miller (AUS), Ducati, +9,096

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,371

8. Johann Zarco (F), Ducati, +11,439

9. Joan Mir (E), Suzuki, +11,625

10. Pol Espargaró (E), Honda, +14,769

11. Alex Rins (E), Suzuki, +16,803

12. Jorge Martin (E), Ducati, +16,915

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,217

14. Valentino Rossi (I), Yamaha, +22,300

15. Luca Marini (I), Ducati, +23,615

16. Enea Bastianini (I), Ducati, +23,738

17. Iker Lecuona (E), KTM, +23,946

18. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +24,414

19. Maverick Vinales (E), Yamaha, +24,715

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 25 Runden zurück

– Danilo Petrucci (I), KTM, 26 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Honda, 26 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 8 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 131 Punkte. 2. Zarco 109. 3. Miller 100. 4. Bagnaia 99. 5. Mir 85. 6. Viñales 75. 7. Oliveira 74. 8. Binder 56. 9. Aleix Espargaró 53. 10. Marc Márquez 41. 11. Morbidelli 40. 12. Pol Espargaró 35. 13. Nakagami 34. 14. Rins 28. 15. Bastianini 26. 16. Alex Márquez 25. 17. Martin 23. 18. Petrucci 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 159 Punkte. 2. Ducati 154. 3. KTM 103. 4. Suzuki 89. 5. Honda 77. 6. Aprilia 54.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 206 Punkte. 2. Ducati Lenovo 199. 3. Pramac Racing 136. 4. Red Bull KTM Factory Racing 130. 5. Suzuki Ecstar 113. 6. Repsol Honda 83. 7. LCR Honda 59. 8. Petronas Yamaha SRT 57. 9. Aprilia Racing Team Gresini 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 40. 11. Tech3 KTM Factory Racing 36.