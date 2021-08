Mike Leitner (KTM): Wenig Erfahrung in Silverstone

Für die KTM-Truppe rund um Race-Manager Mike Leitner gestaltete sich der Silverstone-GP aufgrund der geringen Datenbasis zu einem schwierigen Pflaster. Dennoch schafften es drei der vier Piloten in die Top-10.

Im Qualifying des Silverstone-GP schaffte es lediglich KTM-Werkspilot Brad Binder ins Q2, wo er den zwölften Platz belegte. Die restlichen KTM-Fahrer scheiterten bereits am Einzug ins Q2. Im Rennen lief es für die österreichische Mannschaft, die in dieser Saison bereits zwei Siege feierte (Miguel Oliveira in Katalonien, Brad Binder in Österreich) bedeutend besser. Mit Brad Binder und Iker Lecuona (Tech 3 KTM) auf den Plätzen 6 und 7 sowie Danilo Petrucci (Tech 3 KTM) auf Position 10 landeten drei der vier Fahrer innerhalb der Top-10.

KTM-Race-Manager Mike Leitner zeigte sich im Anschluss erleichtert: «Über das Endresultat sind wir sehr glücklich, da es für uns hier sehr schwierig war, ein gutes Bike hinzustellen. Wir mussten sehr hart arbeiten, um den Speed zu finden. Das zeigt, dass wir auf dieser Strecke mit dem KTM-Package noch nicht oft waren.» Denn in den fünf Jahren seit ihres MotoGP-Einstiegs bestritt KTM lediglich drei Rennen auf dem Silverstone Circuit. Während das Rennen 2018 aufgrund der Streckenbedingungen abgesagt worden war, fiel der Grand Prix 2020 der Corona-Pandemie zum Opfer.

Doch der 58-Jährige tröstete sich über diesen Nachteil hinweg: «Es ist wie es ist, aber die Performance von Brad und Iker im Rennen war wirklich gut. Ab Rennmitte haben beide einen super Job gemacht und viele Fahrer überholt. Platz 6 und 7 sind klasse. Mit Danilos zehntem Platz sind wir auch sehr zufrieden.»

Einziges Sorgenkind war Miguel Oliveira, der Portugiese kam im Rennen nicht über den 16. Platz hinaus. Leitners Begründung: «Für Miguel haben wir viel am Bike probiert, aber im Rennen hat sich herausgestellt, dass das nicht die Antwort auf seine Probleme war. Er hatte immer noch große Hinterradprobleme. Natürlich sind wir mit dem Resultat nicht zufrieden, aber in Aragón werden wir versuchen, ein besseres Ergebnis einzufahren.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone/GB:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 20 Runden in 40:20,579 min

2. Alex Rins, Suzuki, +2,663 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +4,105

4. Jack Miller, Ducati, +4,254

5. Pol Espargaró, Honda, +8,462

6. Brad Binder, KTM, +12,189

7. Iker Lecuona, KTM, +13,560

8. Alex Márquez, Honda, +14,044

9. Joan Mir, Suzuki, +16,226

10. Danilo Petrucci, KTM, +16,287

11. Johann Zarco, Ducati, +16,339

12. Enea Bastianini, Ducati, +17,696

13. Takaaki Nakagami, Honda, +18,285

14. Pecco Bagnaia, Ducati, +20,913

15. Luca Marini, Ducati, +21,018

16. Miguel Oliveira, KTM, +22,022

17. Cal Crutchlow, Yamaha, +23,232

18. Valentino Rossi, Yamaha, +29,758

19. Jake Dixon, Yamaha, +50,845

– Jorge Martin, Ducati, 19 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 1. Runde nicht beendet



Stand Fahrer-WM nach 12 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 206 Punkte. 2. Mir 141. 3. Zarco 137. 4. Bagnaia 136. 5. Miller 118. 6. Binder 108. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 83. 10. Martin 64. 11. Rins 64. 12. Marc Márquez 59. 13. Nakagami 58. 14. Pol Espargaró 52. 15. Alex Márquez 50. 16. Morbidelli 40. 17. Petrucci 36. 18. Bastianini 35. 19. Lecuona 33. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.

