Cal Crutchlow (Yamaha): Zum dritten Mal auf Platz 17

Beim Heimrennen in Silverstone hat Cal Crutchlow den 17. Platz belegt. Mit diesem Ergebnis ist er zwar nicht zufrieden, dennoch sah er Fortschritte. Zum ersten Mal saß er für das Yamaha-Werksteam auf der M1.

Die Teamfarben haben sich geändert, die Platzierung aber nicht: Cal Crutchlow ist auch bei seinem dritten Auftritt in der MotoGP-Klasse 17. geworden und somit außerhalb der Punkteränge gelandet. Der Engländer fuhr diesmal für das Yamaha-Werksteam, nachdem er in Österreich zuvor zwei Mal für Petronas SRT am Start gestanden hatte, um den verletzten Franco Morbidelli zu ersetzen. Nach der Trennung von Maverick Viñales holte Yamaha den erfahrenen Ersatzmann bei dessen Heimrennen zum WM-Spitzenreiter Fabio Quartararo ins Team. Auch in Aragón könnte sich daran nichts ändern.

«Natürlich bin ich über meine Platzierung enttäuscht, aber insgesamt war ich mit meiner Leistung und meinen Rundenzeiten zufrieden», sagte Crutchlow. «Wir sind hierhergekommen, um einen guten Job zu machen, und ich denke, das haben wir geschafft. An diesem Wochenende habe ich gut mit dem Team gearbeitet, aber ich bin einfach von zu weit hinten gestartet.»

Crutchlow legte in Silverstone von P19 los. Nur der angeschlagene Miguel Oliveira und Neuling Jake Dixon landeten in der Qualifikation hinter ihm. Für den 35-Jährigen war es ein schweres Unterfangen, sich nach vorn zu arbeiten.

«Ich hatte das Gefühl, dass ich eine etwas bessere Pace hatte, um mit den Jungs weiter vorne mitzufahren. Bei Rennhalbzeit war ich recht zufrieden. Es war etwas schneller als in den Trainingseinheiten. Aber die Startposition hat mich eben ein besseres Ergebnis gekostet, so einfach ist das.»

Trotzdem krallte sich Crutchlow unter anderem auch seinen Markenkollegen Valentino Rossi. «Ich habe gesehen, dass viele Jungs mit den Reifen Probleme bekamen. Das hatten wir auch so erwartet. Mir ging es mit dem Hinterreifen nicht besser, aber ich konnte ihn noch gut kontrollieren.»

Der Rückstand auf Rennsieger Quartararo betrug 23 Sekunden. Für Crutchlow, der in Coventry geboren wurde, überwog aber die Freude, ein Heimrennen gehabt zu haben. «Insgesamt war es toll, hier in Silverstone vor den heimischen Fans zu fahren, die mich großartig unterstützt haben. Ich bin froh, dass sie heute drei tolle Rennen sehen konnten. Wir können mit Stolz auf unser Wochenende zurückblicken.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone/GB:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 20 Runden in 40:20,579 min

2. Alex Rins, Suzuki, +2,663 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +4,105

4. Jack Miller, Ducati, +4,254

5. Pol Espargaró, Honda, +8,462

6. Brad Binder, KTM, +12,189

7. Iker Lecuona, KTM, +13,560

8. Alex Márquez, Honda, +14,044

9. Joan Mir, Suzuki, +16,226

10. Danilo Petrucci, KTM, +16,287

11. Johann Zarco, Ducati, +16,339

12. Enea Bastianini, Ducati, +17,696

13. Takaaki Nakagami, Honda, +18,285

14. Pecco Bagnaia, Ducati, +20,913

15. Luca Marini, Ducati, +21,018

16. Miguel Oliveira, KTM, +22,022

17. Cal Crutchlow, Yamaha, +23,232

18. Valentino Rossi, Yamaha, +29,758

19. Jake Dixon, Yamaha, +50,845

– Jorge Martin, Ducati, 19 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 12 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 206 Punkte. 2. Mir 141. 3. Zarco 137. 4. Bagnaia 136. 5. Miller 118. 6. Binder 108. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 83. 10. Martin 64. 11. Rins 64. 12. Marc Márquez 59. 13. Nakagami 58. 14. Pol Espargaró 52. 15. Alex Márquez 50. 16. Morbidelli 40. 17. Petrucci 36. 18. Bastianini 35. 19. Lecuona 33. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 234. 2. Ducati 225 Punkte. 3. KTM 162. 4. Suzuki 158. 5. Honda 115. 6. Aprilia 84.

Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 301 Punkte. 2. Ducati Lenovo 254. 3. Pramac Racing 205. 4. Suzuki Ecstar 205. 5. Red Bull KTM Factory Racing 193. 6. Repsol Honda 118. 7. LCR Honda 107. 8. Aprilia Racing Team Gresini 87. 9. Tech3 KTM Factory Racing 69. 10 Petronas Yamaha SRT 68. 11. Esponsorama Racing Ducati 63.