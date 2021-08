Johann Zarco: «Wir anderen kämpfen um zweiten Platz»

Obwohl er in England lediglich Elfter wurde, konnte sich Johann Zarco aus dem Pramac-Team in der MotoGP-Weltmeisterschaft um einen Platz verbessern: Der Franzose ist jetzt Dritter und damit bester Ducati-Fahrer.

Nach dem zweiten Spielberg-GP war Johann Zarco Gesamtvierter. Obwohl er in Silverstone mit gut 16 Sekunden Rückstand auf Sieger und WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) nur als Elfter ins Ziel kam, konnte er sich auf den dritten Gesamtrang verbessern. Denn Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia, der vor dem Rennen in England zwei Punkte vor Zarco lag, wurde nur 14. Jetzt steht es 137:136 Punkte für Zarco, Weltmeister Joan Mir (Suzuki) liegt als Zweiter mit 141 Zählern in Reichweite.

Quartararo ist hingegen bereits 65 Punkte vor dem Zweitplatzierten und 69 vor Zarco. «Er hat seit dem ersten Rennen den Speed», meinte Zarco zu den WM-Chancen seines Landsmanns. «Nach der Sommerpause hat er seinen Speed bestätigt. Selbst in Österreich kämpfte er ums Podium, auf einer Strecke, auf der die Yamaha normalerweise strauchelt. Er zeigt momentan überall Leistung. Mit seinem Sieg in Silverstone hat er alle Möglichkeiten. Wir anderen (Mir, Zarco, Bagnaia – der Autor) kämpfen um den zweiten Platz, auch Miller ist nicht weit weg.»

Erstaunlich in England: Alle sechs Hersteller schafften es in die Top-6, alle liegen eng beisammen. «Besonders beeindruckt bin ich von den Fortschritten von Aprilia und Aleix Espargaró», sagte Zarco. «Er zeigte vom FP1 bis Sonntagnachmittag ein gutes Wochenende. Überrascht war ich, dass KTM über das Wochenende nicht stark war, im Rennen hatten sie aber eine gute Pace und wurden Sechster, Siebter und Zehnter. Das ist positiv für sie. Inzwischen ist es so, dass jeder Fahrer von Anfang bis Ende maximal pushen muss. Wenn sich das Motorrad einfacher handhaben lässt, dann ist es einfacher, stark zu sein. Wenn du mit deinem Motorrad in Schwierigkeiten steckst, hast du weniger Möglichkeiten, mit den anderen zu kämpfen.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone/GB:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 20 Runden in 40:20,579 min

2. Alex Rins, Suzuki, +2,663 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +4,105

4. Jack Miller, Ducati, +4,254

5. Pol Espargaró, Honda, +8,462

6. Brad Binder, KTM, +12,189

7. Iker Lecuona, KTM, +13,560

8. Alex Márquez, Honda, +14,044

9. Joan Mir, Suzuki, +16,226

10. Danilo Petrucci, KTM, +16,287

11. Johann Zarco, Ducati, +16,339

12. Enea Bastianini, Ducati, +17,696

13. Takaaki Nakagami, Honda, +18,285

14. Pecco Bagnaia, Ducati, +20,913

15. Luca Marini, Ducati, +21,018

16. Miguel Oliveira, KTM, +22,022

17. Cal Crutchlow, Yamaha, +23,232

18. Valentino Rossi, Yamaha, +29,758

19. Jake Dixon, Yamaha, +50,845

– Jorge Martin, Ducati, 19 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 12 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 206 Punkte. 2. Mir 141. 3. Zarco 137. 4. Bagnaia 136. 5. Miller 118. 6. Binder 108. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 83. 10. Martin 64. 11. Rins 64. 12. Marc Márquez 59. 13. Nakagami 58. 14. Pol Espargaró 52. 15. Alex Márquez 50. 16. Morbidelli 40. 17. Petrucci 36. 18. Bastianini 35. 19. Lecuona 33. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.