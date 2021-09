Hervé Poncharal: «Ergebnis ist eine Genugtuung»

KTM Tech3-Team Manager Hervé Poncharal darf sich über zwei weitere Punkteränge seiner Fahrer Iker Lecuona und Danilo Petrucci freuen. Allerdings wäre besonders für Lecuona auch mehr möglich gewesen im MotorLand Aragón.

Der Trend ist weiter positiv: Team Manager Hervé Poncharal vom KTM Tech3-Team durfte sich im MotorLand Aragón zum dritten Mal nacheinander darüber freuen, dass mit Iker Lecuona und Danilo Petrucci beide Fahrer den Weg in die Punkte geschafft haben.

«Ich glaube, es war ein wirklich starkes Rennen von unseren beiden Jungs, ganz besonders von Iker. Er hatte einen tollen Start und lag in den Top 10. Wir waren sehr stolz darauf, dass er die meiste Zeit des Rennens der beste KTM-Fahrer war. Leider kann man sich, wenn alles so eng beieinander liegt, keinen Fehler leisten, und er hat einen sehr kleinen Fehler gemacht. Dafür musste er den Preis zahlen», sagte der Franzose. Lecuona rettete den elften Rang, während Teamkollege Petrucci einen Zähler als 15. einfuhr.

Dass es für den Italiener nicht besser lief, lag an einem missglückten Start, bestätigte Poncharal: «Es ging nicht gut los, aber er behielt den Kopf unten. Die Rundenzeiten waren sehr interessant und er konnte auch einige Fahrer überholen.»

Ganz zufrieden war der Chef aber nicht: «Das Ergebnis ist eine Genugtuung, aber natürlich wünschen sich sowohl Iker als auch Danilo mehr. Das gilt für das gesamte Team.

Poncharals Blick geht aber bereits nach vorn, denn das Rennwochenende in Misano steht bereits vor der Tür: «Wie auch immer, wir packen jetzt alles ein und fahren nach weiter. In Misano greifen wir wieder an. Hoffentlich können wir es mit unseren beiden Jungs in die Top 10 schaffen.»

In der Team-Wertung enteilt Aprilia Gresini Racing und Esponsorama Avintia Racing holte dank des starken Auftritts von Enea Bastianini auf. KTM Tech 3 liegt aber weiter auf dem neunten Rang.

Ergebnisse MotoGP Aragón/E, 12. September

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 41:44,422 min

2. Marc Márquez, Honda, +0,673 sec

3. Joan Mir, Suzuki, +3,911

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,269

5. Jack Miller, Ducati, +11,928

6. Enea Bastianini, Ducati, +13,757

7. Brad Binder, KTM, +14,064

8. Fabio Quartararo, Yamaha, +16,575

9. Jorge Martin, Ducati, +16,615

10. Takaaki Nakagami, Honda, +16,904

11. Iker Lecuona, KTM, +17,124

12. Alex Rins, Suzuki, +17,710

13. Pol Espargaró, Honda, +19,680

14. Miguel Oliveira, KTM, +22,703

15. Danilo Petrucci, KTM, +25,723

16. Cal Crutchlow, Yamaha, +26,413

17. Johann Zarco, Ducati, +26,620

18. Maverick Vinales, Aprilia, +27,128

19. Valentino Rossi, Yamaha, +32,517

20. Luca Marini, Ducati, +39,073

– Jake Dixon, Yamaha, 22 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 13 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 214 Punkte. 2. Bagnaia 161. 3. Mir 157. 4. Zarco 137. 5. Miller 129. 6. Binder 117. 7. Aleix Espargaró 96. 8. Viñales 95. 9. Oliveira 87. 10. Marc Márquez 79. 11. Martin 71. 12. Rins 68. 13. Nakagami 64. 14. Pol Espargaró 55. 15. Alex Márquez 49. 16. Bastianini 45. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 250 Punkte 2. Yamaha 242. 3. Suzuki 174. 4. KTM 171. 5. Honda 135. 6. Aprilia 97.

Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 309 Punkte. 2. Ducati Lenovo 290. 3. Suzuki Ecstar 225. 4. Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory Racing 204. 6. Repsol Honda 141. 7. LCR Honda 113. 8. Aprilia Racing Team Gresini 100. 9. Tech3 KTM Factory Racing 75. 10. Esponsorama Racing Ducati 73. 11. Petronas Yamaha SRT 68.