Joan Mir (Suzuki/3.): «Ich hoffe auf neue Teile»

Joan Mir: Platz 3 in Aragón

Joan Mir verlor beim Aragón-GP anfangs zu viel Zeit beim Kampf gegen Aleix Espargaró, deshalb entwischten ihm Bagnaia und Márquez. Er wünscht sich von Suzuki ein besseres Bike.

Suzuki Ecstar-Werksteam hat mir Joan Mir einen Volltreffer gelandet. Letztes Jahr überraschte sich der Spanier durch seine konstante und makellose Fahrweise durch den Gewinn des WM-Titels, dabei gewann er nur ein MotoGP-Rennen, Fabio Quartararo und Franco Morbidelli je drei. Und auch in dieser Saison mischt der Mallorquiner bei fast jedem Rennen im Spitzenfeld mit. Neunmal in diesem Jahr ist er bei 13 Rennen unter den Top-5 gelandet, viermal war er Dritter, einmal Zweiter. Und in der Tabelle ist er zwar heute auf Platz 3 zurückgerutscht, aber seinen Teamkollegen Alex Rins übertrifft er um stolze 89 Punkte.

Joan Mir lag nach 23 Runden im Ziel nur 3,9 sec hinter Sieger Bagnaia auf der Ducati. Hätte er mit Bagnaia und Marc Márquez mithalten können, wenn ihn Aleix Espargaró in den ersten Runden nicht aufgehalten hätte. Oder war die Aprilia zu stark für ihn? «Aleix war nicht stärker als ich, aber er lag am Anfang vor mir», lachte der selbstbewusste Suzuki-Star. «Ich habe gesehen, die Aprilia ist beim Beschleunigen sehr stark. Er konnte das Bike auch sehr gut abbremsen und vom guten Einlenkverhalten profitieren. Es ist immer schwierig, solche Motorräder zu überholen. Früher konnte ich die Aprilia auf den Geraden leicht überholen. Jetzt habe ich Mühe, wenigstens dicht dran zu bleiben. Wir müssen daran arbeiten…»

Der siebte Startplatz bildete natürlich nicht die beste Ausgangslage für die 23-Runden-Jagd. «Wenn ich heute aus der zweiten Reihe losfahren und an der Spitzengruppe dranbleiben hätte können, hätte sich am Ende vielleicht eine Option ergeben. Aber aus der dritten Riehe ist uns das nicht gelungen.»

Was rechnet sich Joan Mir mit der Suzuki GSX-RR auf der kurvenreiche Piste in Misano aus? «Ich hoffe, ich bekomme für das Rennen ein paar neue Teile, damit ich konkurrenzfähiger sein werde. Wir brauchen besseres Material. Ich hoffe, dieser dritte Platz von heute ist der Auftakt für einen gutes letzten Saisondrittel. In Misano haben wir eine Piste, auf der ich mich großartig fühle. Letztes Jahr war ich dort schnell, stark und konstant. Ich bin gespannt…»

Joan Mir verwendete in Aragón das Ride-Height-Device nicht. «Wir müssen es verbessern. Suzuki arbeitet daran. Vielleicht klappt es für kommendes Wochenende. Wir brauchen dieses Device.»

Ergebnisse MotoGP Aragón/E, 12. September

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 41:44,422 min

2. Marc Márquez, Honda, +0,673 sec

3. Joan Mir, Suzuki, +3,911

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,269

5. Jack Miller, Ducati, +11,928

6. Enea Bastianini, Ducati, +13,757

7. Brad Binder, KTM, +14,064

8. Fabio Quartararo, Yamaha, +16,575

9. Jorge Martin, Ducati, +16,615

10. Takaaki Nakagami, Honda, +16,904

11. Iker Lecuona, KTM, +17,124

12. Alex Rins, Suzuki, +17,710

13. Pol Espargaró, Honda, +19,680

14. Miguel Oliveira, KTM, +22,703

15. Danilo Petrucci, KTM, +25,723

16. Cal Crutchlow, Yamaha, +26,413

17. Johann Zarco, Ducati, +26,620

18. Maverick Vinales, Aprilia, +27,128

19. Valentino Rossi, Yamaha, +32,517

20. Luca Marini, Ducati, +39,073

– Jake Dixon, Yamaha, 22 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 13 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 214 Punkte. 2. Bagnaia 161. 3. Mir 157. 4. Zarco 137. 5. Miller 129. 6. Binder 117. 7. Aleix Espargaró 96. 8. Viñales 95. 9. Oliveira 87. 10. Marc Márquez 79. 11. Martin 71. 12. Rins 68. 13. Nakagami 64. 14. Pol Espargaró 55. 15. Alex Márquez 49. 16. Bastianini 45. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 250 Punkte 2. Yamaha 242. 3. Suzuki 174. 4. KTM 171. 5. Honda 135. 6. Aprilia 97.

Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 309 Punkte. 2. Ducati Lenovo 290. 3. Suzuki Ecstar 225. 4. Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory Racing 204. 6. Repsol Honda 141. 7. LCR Honda 113. 8. Aprilia Racing Team Gresini 100. 9. Tech3 KTM Factory Racing 75. 10. Esponsorama Racing Ducati 73. 11. Petronas Yamaha SRT 68.