Miguel Oliveira (KTM/18.): «Besser als erwartet»

Mit Rang 4 im ersten freien Training in Austin untermauerte Miguel Oliveira die Fortschritte bei KTM. Im Gegensatz zu seinen MotoGP-Kollegen fand der Portugiese positive Worte zum Zustand des «Circuit of the Americas».

Unter nassen Bedingungen bewies Miguel Oliveira, dass die Red Bull-KTM-Truppe beim Misano-Test einen Schritt nach vorne gemacht hat. Mit Platz 4 im ersten freien Training in Austin fehlten ihm 0,783 sec auf die Bestzeit von Marc Márquez (Repsol Honda). Auch im trockenen FP2 machte der Portugiese zunächst eine gute Figur und hielt sich lange Zeit auf Position 3.

Ein Sturz am Ende der Session vereitelte jedoch die finale Zeitenjagd des 26-Jährigen. «Über den Sturz bin ich natürlich enttäuscht, da wir bis dahin eine starke Session gezeigt haben. Aber wir haben das Potenzial, ich muss nur die Runde beenden. Ich hatte am Kurveneingang etwas Chattering und Bewegung im Motorrad. Das hat letztendlich den Sturz verursacht. Es war kein besonderer Sturz, ich fühle mich gut auf dem Bike», erklärte der KTM-Pilot den Sturzhergang.

Von seiner Performance in den freien Trainings war Oliveira selbst überrascht: «Wir waren sowohl im Nassen als auch im Trockenen konkurrenzfähig. Ich war immer innerhalb der Top-5. Das war sogar besser, als wir es erwartet haben. Aufgrund des Sturzes haben wir am Ende die Zeitenjagd verpasst, am Samstagmorgen haben wir eine neue Chance.» Der 15-fache GP-Sieger landete in der kombinierten Zeitenliste am Freitag mit 1,518 sec Rückstand auf den Trainingsschnellsten Marc Márquez auf Gesamtrang 18.

Ein heiß diskutiertes Thema ist der Streckenzustand des «Circuit of the Americas». Entgegen vieler seiner MotoGP-Kollegen machte Oliveira diesen Punkt jedoch nicht zu einem Problem. «Wir können am Motorrad viel verstellen, aber das wird die Bodenwellen nicht aus der Strecke zaubern. Die Wellen sind da und wir müssen es schaffen, diese zu überfahren, ohne viel Zeit zu verlieren. Texas war physisch schon immer eine sehr anspruchsvolle Strecke.»

Der dreifache MotoGP-Sieger fand sogar lobende Worte für die texanische Rennstrecke: «Die Gegengerade ist viel besser als vor zwei Jahren. Das ist ein guter Fortschritt für uns, da wir bei 300 km/h nicht allzu viel Schütteln und Instabilität im Bike haben. Der Rest der Strecke ist nach wie vor sehr wellig, aber wir schauen, was wir verbessern können, um uns über die Bodenwellen wohlzufühlen.»

«Wir haben im Kalender oft Strecken, die auf einem sehr hohen Niveau sind. Die Dorna stellt immer hohe Ansprüche, dass wir auf Bahnen ohne Bodenwellen und mit einem guten Grip-Level fahren können. Texas ist auf der Liste der guten Strecken recht weit unten, es wurde über die Jahre schlimmer. Es wäre daher großartig, wenn wir im nächsten Jahr auf einem neuen Asphalt fahren könnten. Die Bedingungen sind nicht ideal, aber wir müssen uns daran einfach anpassen.»

MotoGP, Austin, kombinierte Zeiten nach FP2 (1. Oktober):

1. Marc Márquez, Honda, 2:04,164 min

2. Miller, Ducati, + 0,015 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,202

4. Pol Espargaro, Honda, + 0,388

5. Nakagami, Honda, + 0,448

6. Bagnaia, Ducati, + 0,499

7. Martin, Ducati, + 0,513

8. Zarco, Ducati, + 0,559

9. Rins, Suzuki, + 0,638

10. Bastianini, Ducati, + 0,672

11. Binder, KTM, + 0,688

12. Marini, Ducati, + 0,769

13. Mir, Suzuki, + 0,930

14. Dovizioso, Yamaha, + 0,973

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,132

16. Alex Márquez, Honda, + 1,450

17. Rossi, Yamaha, + 1,467

18. Oliveira, KTM, + 1,518

19. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,045

20. Petrucci, KTM, + 2,071

21. Lecuona, KTM, + 2,093



MotoGP-Ergebnis, Austin, FP1:

1. Marc Márquez, Honda, 2:15,872 min

2. Miller, Ducati, + 0,167 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,599

4. Oliveira, KTM, + 0,783

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,950

6. Alex Márquez, Honda, + 1,092

7. Rins, Suzuki, + 1,155

8. Bagnaia, Ducati, + 1,456

9. Binder, KTM, + 1,724

10. Lecuona, KTM, + 1,724

11. Marini, Ducati, + 1,883

12. Mir, Suzuki, + 2,031

13. Petrucci, KTM, + 2,211

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,215

15. Quartararo, Yamaha, + 2,293

16. Nakagami, Honda, + 2,420

17. Morbidelli, Yamaha, + 2,658

18. Bastianini, Ducati, + 2,776

19. Martin, Ducati, + 2,960

20. Rossi, Yamaha, + 3,796

21. Dovizioso, Yamaha, + 4,684



Moto3, Austin, kombinierte Zeiten nach FP2 (1. Oktober):

1. Salac, KTM, 2:17,280 min

2. Antonelli, KTM, + 0,086 sec

3. Foggia, Honda, + 0,126

4. Masia, KTM, + 0,213

5. Artigas, Honda, + 0,282

6. Migno, Honda, + 0,286

7. Acosta, KTM, + 0,535

8. Fenati, Husqvarna, + 0,853

9. Öncü, KTM, + 0,869

10. McPhee, Honda, + 1,099

11. Nepa, KTM, + 1,222

12. Alcoba, Honda, + 1,255

13. Sasaki, KTM, + 1,264

14. Garcia, GASGAS, + 1,429



Ferner:

18. Kofler, KTM, + 1,818