Fabio Quartararo (Yamaha/3.): Es ist einfach ein Witz

Fabio Quartararo schimpfte über die vielen Bodenwellen in Texas

MotoGP-WM-Leader Fabio Quartararo reihte sich nach den ersten beiden Trainingssessions in Austin auf Position 3 ein und schimpfte über den schlimmen Zustand der Strecke.

Monster-Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo beendete das trockene FP2 auf der Piste von Austin auf Rang 3. Auf den Tagesschnellsten Marc Márquez (Repsol Honda) mit dessen Zeit von 2:04,164 min fehlten dem Franzosen mit der Yamaha M1 nur 0,202 Sekunden.

«Es ist wie eine Piste, auf der ich zuletzt Motocross trainiert habe. Es ist wirklich schlimm», knurrte der Südfranzose. «Wir haben vor zwei Jahren schon schlimme Vorahnungen gehabt, aber es ist jetzt noch schlimmer. Es ist gerade noch akzeptabel zu fahren. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach ein Witz!»

«Das ist keine MotoGP-Piste für mich. Für eine Runde ist es vielleicht okay, aber nicht für 20 Runden. Es wird viele heftige Momente geben, ihr werdet es sehen. In den Kurven 1, 2, 3 und 10 ist es sehr kritisch. Das sind die schlimmsten Stellen, wo so etwas auftreten kann.»

«Ich gehe normal nicht in die Meetings der Safety Commission, aber wenn es etwas Ernstes gibt, dann schon. Diesmal werde ich hingehen. Heute ist so ein Tag. Die Piste ist einfach nicht sicher, das muss man klar so sagen. Sie müssen alles neu asphaltieren.»

Der WM-Leader stellte zudem fest. «Jack ist immer schnell hier. Schauen wir mal. Ich bin der einzige Yamaha-Fahrer ganz vorne. Das Motorrad funktioniert gut, wir haben aber noch einige Dinge zu erledigen. Ich versuche, als Fahrer den Unterschied zu machen. Wir sind eigentlich in einer recht guten Verfassung.»

MotoGP, Austin, kombinierte Zeiten nach FP2 (1. Oktober):

1. Marc Márquez, Honda, 2:04,164 min

2. Miller, Ducati, + 0,015 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,202

4. Pol Espargaro, Honda, + 0,388

5. Nakagami, Honda, + 0,448

6. Bagnaia, Ducati, + 0,499

7. Martin, Ducati, + 0,513

8. Zarco, Ducati, + 0,559

9. Rins, Suzuki, + 0,638

10. Bastianini, Ducati, + 0,672

11. Binder, KTM, + 0,688

12. Marini, Ducati, + 0,769

13. Mir, Suzuki, + 0,930

14. Dovizioso, Yamaha, + 0,973

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,132

16. Alex Márquez, Honda, + 1,450

17. Rossi, Yamaha, + 1,467

18. Oliveira, KTM, + 1,518

19. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,045

20. Petrucci, KTM, + 2,071

21. Lecuona, KTM, + 2,093