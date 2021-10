Taka Nakagami (5.): Das Problem sind die Bodenwellen

Der japanische Honda-Fahrer Takaaki Nakagami beendete den ersten MotoGP-Trainingstag auf dem Circuit of the Americas von Austin als Fünfter und war trotzdem nur drittbester Honda-Fahrer.

Idemitsu-LCR-Honda-Ass Takaaki Nakagami büßte im zweiten, trockenen Training auf dem Circuit of the Americas (COTA) von Austin/Texas am Freitagnachmittag als Fünfter eine knappe halbe Sekunde auf die Bestzeit von Marc Marquez ein. Insgesamt befanden sich 14 Fahrer am Nachmittag auf trockener Piste innerhalb von einer Sekunde.

Es war der beste Tag für Honda in der laufenden Saison, denn drei Honda-Piloten landeten in den Top-5. «Das Hauptproblem sind die Wellen», erklärte der Japaner. «Es wird jedes Jahr schlimmer und ich kann es nicht verstehen. In jeder Kurve trifft man diese Bodenwellen, das Bike beginnt dann zu wackeln. Es wird im Rennen schwierig werden über 20 Runden.»

«Es war ein guter Start bisher für Honda», merkte Nakagami an. «Die Wettervorhersage ist ziemlich unsicher. Ich habe in der Früh keinen Regen erwartet. Auf trockener Piste lief es gut, auch im nassen war es ganz gut. Der Sturz war harmlos in FP1. Der Speed auf trockener Piste ist gut. Ich habe wenige andere Fahrer gesehen auf der Piste, daher kann ich die Unterschiede nicht festmachen.»

«Die Bremsstabilität ist recht schwierig, aber ich habe Vertrauen. Ich musste Extra-Energie in den Bremszonen aufwenden. Nach einigen Runden werde ich richtig müde, das ist nicht angenehm. Man muss mit dem Motorrad kämpfen, das ist im Moment die Lösung. Wir können hier keinen neuen Asphalt bekommen an diesem Wochenende.»

Der erfahrene Japaner aus der LCR-Truppe enthüllt: «Unser Bike ist gleich wie in Misano, leider. Wir haben leider keine neuen Teile erhalten. Wir müssen einfach weiter Druck machen und das Maximum herausholen, es einfach angehen. Die Piste liegt der Honda. Ich bin happy über Platz 5; es war ein guter erster Tag hier.»

MotoGP, Austin, kombinierte Zeiten nach FP2 (1. Oktober):

1. Marc Márquez, Honda, 2:04,164 min

2. Miller, Ducati, + 0,015 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,202

4. Pol Espargaro, Honda, + 0,388

5. Nakagami, Honda, + 0,448

6. Bagnaia, Ducati, + 0,499

7. Martin, Ducati, + 0,513

8. Zarco, Ducati, + 0,559

9. Rins, Suzuki, + 0,638

10. Bastianini, Ducati, + 0,672

11. Binder, KTM, + 0,688

12. Marini, Ducati, + 0,769

13. Mir, Suzuki, + 0,930

14. Dovizioso, Yamaha, + 0,973

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,132

16. Alex Márquez, Honda, + 1,450

17. Rossi, Yamaha, + 1,467

18. Oliveira, KTM, + 1,518

19. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,045

20. Petrucci, KTM, + 2,071

21. Lecuona, KTM, + 2,093

MotoGP-Ergebnis, Austin, FP1:

1. Marc Márquez, Honda, 2:15,872 min

2. Miller, Ducati, + 0,167 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,599

4. Oliveira, KTM, + 0,783

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,950

6. Alex Márquez, Honda, + 1,092

7. Rins, Suzuki, + 1,155

8. Bagnaia, Ducati, + 1,456

9. Binder, KTM, + 1,724

10. Lecuona, KTM, + 1,724

11. Marini, Ducati, + 1,883

12. Mir, Suzuki, + 2,031

13. Petrucci, KTM, + 2,211

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,215

15. Quartararo, Yamaha, + 2,293

16. Nakagami, Honda, + 2,420

17. Morbidelli, Yamaha, + 2,658

18. Bastianini, Ducati, + 2,776

19. Martin, Ducati, + 2,960

20. Rossi, Yamaha, + 3,796

21. Dovizioso, Yamaha, + 4,684

Moto3, Austin, kombinierte Zeiten nach FP2 (1. Oktober):

1. Salac, KTM, 2:17,280 min

2. Antonelli, KTM, + 0,086 sec

3. Foggia, Honda, + 0,126

4. Masia, KTM, + 0,213

5. Artigas, Honda, + 0,282

6. Migno, Honda, + 0,286

7. Acosta, KTM, + 0,535

8. Fenati, Husqvarna, + 0,853

9. Öncü, KTM, + 0,869

10. McPhee, Honda, + 1,099

11. Nepa, KTM, + 1,222

12. Alcoba, Honda, + 1,255

13. Sasaki, KTM, + 1,264

14. Garcia, GASGAS, + 1,429



Ferner:

18. Kofler, KTM, + 1,818