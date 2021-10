Joan Mir (13./Suzuki): Auf der Suche nach Stabilität

Joan Mir ärgerte sich am Freitag in Austin, die Top-10 verpasst zu haben und grübelte noch über das richtige Set-up. Suzuki-Kollege Alex Rins erlebte hingegen einen positiveren Tag, den der Spanier auf Platz 9 beendete.

Suzuki-Pilot Alex Rins reiste mit guten Erinnerungen an den «Circuit of the Americas». Denn dort gewann er 2019 sein erstes MotoGP-Rennen, seitdem stand der Spanier zwei weitere Male auf der obersten Stufe des Treppchens (2019 in Silverstone, 2020 in Aragón).

Im nassen ersten freien Training am Freitagmorgen fühlte sich der 25-Jährige auf Anhieb wohl und beendete die Session mit 1,155 sec Rückstand auf Marc Márquez auf Rang 7. Unter trockenen Bedingungen im FP2 zeigte Rins, der vergangene Woche Vater geworden war, ebenfalls eine ordentliche Leistung. Als Neunter lag er mit einer Zeit von 2:04,802 min rund sechs Zehntelsekunden hinter Márquez. «Ich mag die Strecke sehr», freute sich der Suzuki-Werksfahrer. «Aber in diesem Jahr ist sie um einiges anstrengender als in der Vergangenheit. Der Belag hat sehr viele Bodenwellen, wir kämpfen alle damit, das Bike auf der richtigen Linie zu halten.»

Nichtsdestotrotz zog Rins ein positives Fazit: «Insgesamt war es ein guter Tag, sowohl unter nassen als auch unter trockenen Bedingungen. Da es am Samstagmorgen nach Regen aussieht, habe ich eine hohe Chance, direkt ins Q2 einzuziehen. Das sind gute Nachrichten, dennoch müssen wir weiterhin an einigen Sachen arbeiten.»

Teamkollege Joan Mir, der an diesem Wochenende mit einem Kevin Schwantz-Spezialdesign seiner Startnummer 36 unterwegs ist, hatte am Trainingsfreitag mehr Mühe. Nach Platz 12 im ersten freien Training verpasste er als 13. in der kombinierten Zeitenliste vorerst den Einzug ins Q2. «Es ist sehr ärgerlich, die Top-10 verpasst zu haben, da es am Samstagmorgen wahrscheinlich nass sein wird», zeigte sich der WM-Dritte frustriert.

«Die Trainings waren schwieriger als erwartet. Wir haben in erster Linie versucht, das Bike so hinzustellen, wie ich es will. Ich bin derzeit noch auf der Suche nach mehr Stabilität, besonders der erste Sektor bereitet mir noch große Probleme. Mir ist es egal, ob es am Samstag trocken oder nass ist. Für mich ist es wichtig, das Gefühl für das Motorrad zu verbessern. Aufgrund der vielen Bodenwellen ist die Suzuki derzeit noch viel zu unruhig», fasste der Weltmeister seine Hausaufgaben zusammen.

MotoGP, Austin, kombinierte Zeiten nach FP2 (1. Oktober):

1. Marc Márquez, Honda, 2:04,164 min

2. Miller, Ducati, + 0,015 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,202

4. Pol Espargaro, Honda, + 0,388

5. Nakagami, Honda, + 0,448

6. Bagnaia, Ducati, + 0,499

7. Martin, Ducati, + 0,513

8. Zarco, Ducati, + 0,559

9. Rins, Suzuki, + 0,638

10. Bastianini, Ducati, + 0,672

11. Binder, KTM, + 0,688

12. Marini, Ducati, + 0,769

13. Mir, Suzuki, + 0,930

14. Dovizioso, Yamaha, + 0,973

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,132

16. Alex Márquez, Honda, + 1,450

17. Rossi, Yamaha, + 1,467

18. Oliveira, KTM, + 1,518

19. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,045

20. Petrucci, KTM, + 2,071

21. Lecuona, KTM, + 2,093



MotoGP-Ergebnis, Austin, FP1:

1. Marc Márquez, Honda, 2:15,872 min

2. Miller, Ducati, + 0,167 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,599

4. Oliveira, KTM, + 0,783

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,950

6. Alex Márquez, Honda, + 1,092

7. Rins, Suzuki, + 1,155

8. Bagnaia, Ducati, + 1,456

9. Binder, KTM, + 1,724

10. Lecuona, KTM, + 1,724

11. Marini, Ducati, + 1,883

12. Mir, Suzuki, + 2,031

13. Petrucci, KTM, + 2,211

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,215

15. Quartararo, Yamaha, + 2,293

16. Nakagami, Honda, + 2,420

17. Morbidelli, Yamaha, + 2,658

18. Bastianini, Ducati, + 2,776

19. Martin, Ducati, + 2,960

20. Rossi, Yamaha, + 3,796

21. Dovizioso, Yamaha, + 4,684



Moto3, Austin, kombinierte Zeiten nach FP2 (1. Oktober):

1. Salac, KTM, 2:17,280 min

2. Antonelli, KTM, + 0,086 sec

3. Foggia, Honda, + 0,126

4. Masia, KTM, + 0,213

5. Artigas, Honda, + 0,282

6. Migno, Honda, + 0,286

7. Acosta, KTM, + 0,535

8. Fenati, Husqvarna, + 0,853

9. Öncü, KTM, + 0,869

10. McPhee, Honda, + 1,099

11. Nepa, KTM, + 1,222

12. Alcoba, Honda, + 1,255

13. Sasaki, KTM, + 1,264

14. Garcia, GASGAS, + 1,429



Ferner:

18. Kofler, KTM, + 1,818