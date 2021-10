Nicky Hayden: Aufnahme in amerikanische Ruhmeshalle

Am Mittwoch wurde Nicky Hayden eine besondere Ehre zuteil. Der MotoGP-Weltmeister 2006 wurde feierlich in die «Motorsports Hall of Fame of America», eine Ruhmeshalle für amerikanische Motorsportler, aufgenommen.

In Michigan wurde Nicky Hayden am Mittwochabend in die «Motorsports Hall of Fame of America» aufgenommen. In dieser Ruhmeshalle werden amerikanische Personen geehrt, die sich als Fahrer, Mechaniker, Vermarkter oder Unterstützer dem Motorsport gewidmet haben. Hayden, der im Mai 2017 bei einem schlimmen Fahrradunfall sein Leben ließ, wurde sowohl für seine beeindruckende Rennfahrerkarriere als auch für seine einzigartige Persönlichkeit geehrt.

Von 2003 bis 2013 trat der Amerikaner in der MotoGP-Klasse an, in der er sich 2006 im Repsol Honda Team zum Weltmeister krönte. Die Auszeichnung übergab der frühere Honda Team Manager Gary Mathers an Haydens jüngeren Bruder Roger, der diesen Preis stellvertretend für Nicky und seine Familie entgegennahm.